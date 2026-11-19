Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal berbicara kepada wartawan dalam wawancara cegat setelah taklimat media "Conference on Indonesian Foreign Policy" (CIFP) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11). (ANTARA/Cindy Frishanti.)

Advertisement PONTIANAK POST - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyoroti maraknya intimidasi oleh buzzer berbayar terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat secara independen. Menurutnya, praktik tersebut menjadi ancaman bagi demokrasi dan reformasi di Indonesia.

“Ancaman bagi rakyat Indonesia dalam arti ancaman terhadap demokrasi dan reformasi adalah buzzer yang dibayar untuk mengintimidasi dan menyerang orang-orang yang bicara secara independen. Dan ini sekarang ternyata terjadi secara masif,” kata Dino setelah taklimat media Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) di Jakarta, Rabu.

Dino menilai fenomena buzzer tersebut berlangsung secara masif dan didukung pendanaan besar. Ia menyebut praktik intimidasi terhadap pihak yang menyampaikan pandangan kritis sebagai pelanggaran terhadap prinsip dan etika demokrasi.

Advertisement “Dan yang parah adalah kalau orderan itu adalah untuk menyerang orang-orang yang berpikir kritis,” ujar Dino.

Buzzer Masuk ke Ranah Politik Luar Negeri

Fenomena tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026. Dino mengatakan pihaknya akan menyediakan sesi khusus untuk mengulas aktivitas buzzer, termasuk dampaknya terhadap politik luar negeri Indonesia.

“Dulu juga tidak pernah saya mengalami fenomena di mana buzzer masuk ke dalam ranah politik luar negeri untuk menyerang aset-aset kita. Aset itu sahabat-sahabat kita gitu,” tutur Dino.

Selain membahas buzzer, FPCI juga akan mengangkat penggunaan istilah "antek asing" dan penyalahgunaannya di ruang publik. Menurut Dino, persoalan tersebut perlu dikaji melalui perspektif akademis agar penggunaan istilah itu dapat dipahami secara proporsional.

“Kita ingin menempatkan ini dalam proporsi akademis… bagaimana penggunaan dan bagaimana penyalahgunaan dari terminologi ini dan ini saya kira akan menjadi sesi yang menarik,” kata Dino.

FPCI dijadwalkan menggelar Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) pada 21 November 2026 di Jakarta. Konferensi tersebut mengusung tema "Independent and Active Foreign Policy: How to Keep Indonesia, and the World Order, Moving in the Right Direction".

Pemilihan tema itu mencerminkan dinamika geopolitik saat ini sekaligus menyoroti posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam mendorong perkembangan konstruktif dan membentuk tatanan dunia berikutnya.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dijadwalkan menghadiri konferensi tersebut.

Sejumlah tokoh lainnya juga telah memastikan kehadiran, yakni Menteri Luar Negeri RI periode 2001–2009 Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014 Marty Natalegawa, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. (ant)