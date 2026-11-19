PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menjelang batas waktu tersebut, tiga tokoh Partai Gerindra mulai mencuat dalam pembicaraan mengenai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketiga nama itu adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Advertisement Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai ketiganya memiliki pemahaman kuat terhadap ideologi dan pemikiran Prabowo.

Penilaian itu didasarkan pada kedekatan serta pengalaman mereka bekerja bersama Presiden.

Advertisement “Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden ya. Tapi, nanti kan keputusan itu pasti akan menyangkut rembuk dengan petunjuk-petunjuk partai politik yang mendukung pemerintah,” kata Syahganda, dikutip dari Antara (18/11).

Belum Ada Nama yang Dipastikan

Meski tiga figur tersebut mulai diperbincangkan, Syahganda menegaskan belum ada bocoran mengenai pilihan Prabowo.

Ia juga belum dapat memastikan apakah calon pengganti Gibran nantinya berasal dari Gerindra atau partai politik lain.

Menurutnya, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Prabowo juga perlu mempertimbangkan komunikasi dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Syahganda menyebut koalisi sebelumnya telah menyatakan menyerahkan penentuan sosok wakil presiden kepada Prabowo dan Gerindra.