Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono dal The 4th Mangrove Alliance for Climate (MAC) Ministerial Meeting di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 pada Selasa (17/11). (ANTARA/Sanya Dinda)

Advertisement PONTIANAK POST - Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) menyepakati pengembangan proyek percontohan restorasi mangrove berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Desa Purworejo, Demak, Jawa Tengah. Inisiatif tersebut menjadi salah satu terobosan kerja sama kedua negara dalam memperkuat pelestarian ekosistem pesisir.

Kesepakatan itu disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono saat menghadiri The 4th Mangrove Alliance for Climate (MAC) Ministerial Meeting, Rabu, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31.

Dalam forum tersebut, Diaz mengapresiasi kepemimpinan UEA yang dinilai konsisten mendukung MAC. Menurutnya, aliansi internasional tersebut telah mendorong gagasan perlindungan dan restorasi mangrove menjadi berbagai program nyata.

Advertisement “Saya sampaikan terima kasih kepada Uni Emirat Arab atas kepemimpinan dan komitmennya yang berkelanjutan terhadap MAC. Dengan bangga saya sampaikan bahwa kerja sama dalam kerangka Mangrove Alliance for Climate telah membantu kita mewujudkan gagasan perlindungan dan restorasi mangrove ini menjadi inisiatif-inisiatif yang berdampak,” kata Wamen Diaz.

Perkuat Riset dan Teknologi Mangrove

Selain proyek percontohan berbasis AI di Demak, Indonesia dan UEA juga memperkuat kerja sama pembangunan International Mangrove Research Center di Bali. Pusat penelitian tersebut diproyeksikan menjadi pusat riset dan rujukan pengetahuan global mengenai ekosistem mangrove.

Diaz mengatakan pengembangan kemitraan kedua negara perlu diperkuat melalui tiga pilar utama, yakni kerja sama ilmiah, pertukaran teknologi maju, serta mobilisasi pendanaan yang dapat diprediksi.

Pendanaan tersebut diharapkan mencakup investasi publik-swasta dan skema pembiayaan campuran atau blended finance.

“Di COP31 ini, Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menyepakati pengembangan proyek percontohan restorasi mangrove di Desa Purworejo, Demak yang menggunakan kecerdasan buatan. Kami juga bekerja sama dengan UEA untuk mendirikan International Mangrove Research Center di Bali yang diharapkan bisa menjadi pusat penelitian bersama,” pungkasnya.

Mangrove Alliance for Climate merupakan aliansi internasional yang diinisiasi UEA dan Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 2022.

Aliansi tersebut beranggotakan sejumlah negara, di antaranya India, Sri Lanka, Australia, Jepang, dan Spanyol. Misi utamanya meningkatkan kesadaran global serta memperkuat peran ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon alami atau blue carbon untuk menahan laju pemanasan global. (ant)