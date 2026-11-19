Senior Vice President Distribusi Pupuk Indonesia Veronika Trisna Sukmawati (kanan) menerima pelakat dari Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) Beledug Bantolo (kiri), usai menjadi narasumber dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian di Jakarta, Rabu (18/11). (ANTARA/Harianto)

Advertisement PONTIANAK POST - PT Pupuk Indonesia memperkuat pengawasan distribusi pupuk melalui sistem digital yang memungkinkan pergerakan logistik dipantau dari pusat produksi hingga diterima petani. Setiap hari, lebih dari 1.000 truk dan 25 hingga 30 kapal terlibat dalam kegiatan distribusi pupuk ke berbagai wilayah Indonesia.

Senior Vice President Distribusi Pupuk Indonesia Veronika Trisna Sukmawati mengatakan, pemanfaatan teknologi digital menjadi kebutuhan untuk mengawasi jaringan distribusi yang tersebar di wilayah kepulauan.

"Kami di pusatnya itu ada di Tanah Abang (Jakarta), itu mempunyai Command Center tapi tidak berarti hanya bisa di Tanah Abang karena di kantor wilayah kami juga punya akses khusus untuk wilayah kerjanya. Jadi memang kami mengembangkan sistem digitalisasi," kata Veronika dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian di Jakarta, Rabu.

Advertisement Menurut Veronika, pengawasan distribusi dilakukan melalui pusat kendali atau Command Center yang mengintegrasikan pemantauan berbagai tahapan penyaluran pupuk, mulai dari produksi, pengangkutan hingga distribusi ke daerah.

"Jadi melalui Command Center ini transparansi dan akuntabilitas dari distribusi melalui hulu sampai dengan hilir ini bisa kita kelola karena saya tadi cerita bahwa mulai dari muat di kapal, mulai dari perjalanan truk ini bisa kami pantau," ujarnya.

Command Center Pantau Stok hingga Gudang Pupuk

Melalui Command Center, perusahaan dapat memantau capaian produksi harian, kegiatan pemuatan pupuk di pelabuhan, serta perjalanan kendaraan pengangkut. Pemantauan dilakukan dengan dukungan kamera pengawas, sistem pelacakan, dan berbagai platform digital.

Selain pergerakan logistik, sistem tersebut juga dilengkapi indikator peringatan dini berbasis warna untuk mengetahui kondisi persediaan pupuk di berbagai wilayah secara berkala.

Pengawasan juga diterapkan pada gudang penyangga. Pupuk Indonesia secara bertahap melengkapi fasilitas penyimpanan tersebut dengan kamera pengawas untuk menjaga keamanan dan mutu pupuk.

Sistem pemantauan digital ini turut mendukung penerapan standar tujuh tepat, termasuk tepat mutu, hingga pupuk diterima petani melalui titik serah resmi.

Untuk penyaluran pupuk bersubsidi, perusahaan juga menggunakan aplikasi I-Pubers. Aplikasi tersebut membantu proses pelacakan distribusi sekaligus verifikasi penerima pupuk sesuai ketentuan pemerintah.

Melalui penerapan digitalisasi tersebut, Pupuk Indonesia berupaya memastikan seluruh tahapan distribusi dapat diawasi secara transparan, mulai dari hulu hingga hilir, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Hingga pertengahan November 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi tercatat mencapai 7.874.048 ton. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 7.040.612 ton. (ant)