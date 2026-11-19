Arsip - Pengendara sepeda motor menerobos hujan lebat yang mengguyur ruas Jalan Raya Cilacap-Yogyakarta, Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. (ANTARA/Sumarwoto)

Advertisement PONTIANAK POST - Pontianak menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar wilayah berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang pada Kamis. Peringatan dini tersebut dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer.

Dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Nazmi menjelaskan, kondisi atmosfer menunjukkan adanya potensi pembentukan awan hujan akibat perlambatan angin dan pertemuan massa angin di sejumlah wilayah perairan.

Wilayah tersebut meliputi Laut Andaman, Teluk Benggala, perairan utara Aceh, perairan barat Sumatera Utara hingga Bengkulu, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, serta pesisir timur Riau hingga Kepulauan Riau.

Advertisement Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah tersebut.

BMKG memperkirakan hujan sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, Mamuju, Manado, dan Ternate.

Sejumlah Kota Diprakirakan Hujan Ringan

Sementara itu, hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Denpasar, Kupang, Tanjung Selor, Samarinda, Makassar, Palu, Kendari, Gorontalo, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

Adapun satu kota yang diprakirakan mengalami kondisi berawan adalah Ambon.

Sebelumnya, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring masuknya musim hujan di berbagai wilayah Indonesia.

Potensi bencana tersebut meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang.

"Kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini dan secara berkelanjutan, mengingat karakteristik hujan serta potensi dampaknya dapat berbeda di setiap wilayah," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/11).

Teuku Faisal menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tidak hanya diperlukan ketika hujan lebat berlangsung. Masyarakat juga perlu memahami potensi bahaya dan risiko bencana di lingkungan masing-masing. (ant)