PONTIANAK POST - Kabar seorang warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi tahanan perang Ukraina setelah bergabung dengan militer Rusia mengejutkan keluarganya. Ayok Sukamto (49), warga Dusun Wunguan, Desa Kencong, diduga berangkat ke Rusia dengan tawaran pekerjaan, tetapi kemudian terikat kontrak sebagai relawan perang.

Ketua RT 03 RW 04 Dusun Wunguan, Much. Zaini Toha, membenarkan bahwa Ayok merupakan warga asli daerah tersebut. Ia menyampaikan hal itu saat ditemui di rumahnya, Rabu.

"Memang benar Ayok Sukamto warga kami dan kelahiran asli Dusun Wunguan, Desa/Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember," kata Much. Zaini Toha.

Advertisement Sebelum bekerja ke luar negeri, Ayok dikenal sebagai pengusaha genteng yang sukses. Namun, karena kesulitan mendapatkan bahan baku, ia kemudian beralih profesi menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di Afrika.

"Ayok pertama kali bekerja ke luar negeri ke Afrika, namun saya tidak tahu pekerjaan apa di sana. Kemudian pulang ke Indonesia sekitar 1-2 tahun dan kembali bekerja ke luar negeri, namun saya tidak tahu tujuan ke negara mana," tuturnya.

Zaini mengaku baru mengetahui kabar penahanan Ayok setelah melihat rekaman video yang beredar di media sosial. Informasi lainnya diperoleh dari seorang jurnalis media asing asal Jepang yang membawa pesan berupa rekaman suara Ayok untuk disampaikan kepada keluarganya.

Advertisement "Istri Ayok juga tidak tahu kenapa bisa sampai ke Rusia karena awalnya memberitahu ke keluarga kalau tujuan bekerja ke luar negeri adalah Korea," katanya.

Dijanjikan Bekerja di Perkebunan dan Peternakan

Penjabat Kepala Desa Kencong, Thomas Heru Indra, mengatakan pihaknya telah menerima informasi dari kepolisian mengenai kabar Ayok yang menjadi tahanan perang Ukraina karena diduga bergabung sebagai tentara bayaran Rusia.

"Kami masih menelaah kasus tersebut untuk mengetahui apakah Ayok berangkat ke Rusia secara prosedur yang benar atau tidak, namun kami berupaya untuk mencari informasi ke pihak-pihak terkait agar bisa memulangkannya ke Indonesia," katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Ayok berangkat ke Rusia bersama seorang temannya pada Juli 2026. Keduanya dijanjikan pekerjaan di bidang perkebunan atau peternakan.