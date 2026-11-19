Sriani Retno Palupi yang merupakan istri Ayok saat ditemui di rumahya di Desa/Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Rabu (18/11/). (ANTARA/Zumrotun Solichah)

Advertisement PONTIANAK POST - Harapan agar Ayok Sukamto segera kembali ke Indonesia terus disampaikan keluarganya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sang istri, Sriani Retno Palupi, berharap pemerintah dapat membantu memulangkan suaminya yang dikabarkan menjadi tahanan perang Pemerintah Ukraina.

"Saya dan anak-anak berharap suami saya cepat pulang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun," kata Sriani di Dusun Wunguan, Desa/Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Kamis.

Sriani menceritakan, suaminya mulai bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) sejak 2016. Saat itu, Ayok berangkat ke Afrika untuk bekerja di bidang konstruksi. Setelah sempat pulang ke Jember, ia kembali bekerja ke luar negeri dengan tujuan Korea.

Advertisement Namun, selama sekitar dua tahun terakhir, Sriani mengaku tidak lagi berkomunikasi dengan suaminya. Kabar mengenai penangkapan Ayok justru diterimanya dari kepolisian yang mendatangi rumah mereka sekitar sebulan lalu.

"Sudah dua tahun terakhir tidak pernah berkomunikasi dengan saya. Kami juga kaget diberitahu oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kencong yang datang ke rumah sebulan yang lalu bahwa suami saya ditangkap di Ukraina," tuturnya.

Keluarga Berharap Pemerintah Bantu Pemulangan

Sriani mengatakan, sebelum kabar penangkapan tersebut diterima, Ayok sempat bekerja di sektor perkebunan dan pulang ke Indonesia selama lebih dari dua pekan. Setelah itu, suaminya kembali berangkat ke luar negeri.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana suaminya bisa berada di Ukraina. Sebab, selama ini Ayok berpamitan kepada keluarga untuk bekerja di Korea.

"Pamitnya ke Korea, namun saya tidak tahu tiba-tiba sudah dikabarkan tertangkap di Ukraina. Saya sangat sedih karena dari video yang viral di media sosial terlihat badan suami saya sangat kurus," katanya.

Informasi mengenai kondisi Ayok juga diterima keluarga dari sejumlah pihak. Sriani menyebut Polsek Kencong dan Kodim 0824 melalui Koramil setempat telah menyampaikan kabar penangkapan tersebut.

Selain itu, seorang wartawan Jepang turut memberikan informasi mengenai kondisi Ayok selama berada di tahanan Ukraina. Pihak Imigrasi Jember juga mendatangi rumah keluarga untuk meminta keterangan pada Selasa (17/11).

"Ada pihak Polsek dan Kodim yang memberitahu kabar suami saya ditangkap, kemudian ada wartawan Jepang yang juga menyampaikan informasi tentang kondisi suami saya di tahanan Ukraina, sedangkan pihak Imigrasi datang ke rumah untuk mencari informasi terkait suami saya," ujarnya.

Sriani berharap pemerintah Indonesia dapat membantu proses pemulangan suaminya ke Kabupaten Jember. Keluarga Ayok, termasuk anaknya yang tinggal di Denpasar, Bali, juga telah meminta bantuan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Penjabat Kepala Desa Kencong Thomas Heru Indra mengatakan pihaknya telah menerima informasi dari kepolisian mengenai Ayok Sukamto yang dikabarkan menjadi tahanan perang Ukraina karena bergabung dengan militer Rusia.

"Kami masih menelaah kasus tersebut untuk mengetahui apakah Ayok berangkat ke Rusia secara prosedur yang benar atau tidak, namun kami berupaya untuk mencari informasi ke pihak-pihak terkait agar bisa memulangkannya ke Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membenarkan adanya laporan mengenai seorang warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan militer Rusia untuk berperang melawan Ukraina.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan KBRI di Kiev telah meminta otoritas Ukraina memberikan akses kekonsuleran kepada WNI tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mendalami dan memverifikasi lebih lanjut informasi mengenai kondisi yang bersangkutan.

Yvonne menegaskan Indonesia memberikan perhatian serius terhadap persoalan WNI yang bergabung dengan tentara Rusia. Kemlu juga akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjamin keselamatan WNI tersebut. (ant)