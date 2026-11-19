Guru Besar Fakultas Pertanian Unhas Prof Muhammad Azrai memperkenalkan jagung hibrida variates Unhas kepada petani. (ANTARA/HO-Unhas)

Advertisement PONTIANAK POST - Universitas Hasanuddin (Unhas) menghasilkan sembilan varietas jagung hibrida yang berpotensi mendukung peningkatan produksi pertanian di Indonesia. Seluruh varietas tersebut telah memiliki mitra lisensi untuk mendukung pengembangan benih dan pemanfaatannya oleh petani.

Ahli Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Unhas, Prof Dr Muhammad Azrai, mengatakan pengembangan jagung hibrida tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan petani dengan kondisi lahan dan lingkungan yang beragam.

Dalam keterangannya di Makassar, Kamis, ia menjelaskan salah satu keunggulan pengembangan jagung hibrida JJ UH terletak pada potensi adaptasinya di berbagai kondisi agroekologi, mulai dari dataran rendah, menengah hingga dataran tinggi.

Advertisement Pengembangan varietas juga mempertimbangkan karakteristik lahan serta tantangan lingkungan yang dihadapi petani, termasuk musim kemarau dan kondisi tanah masam.

“Pengembangan jagung hibrida ini kami arahkan agar dapat menjawab kebutuhan petani di berbagai wilayah dengan karakteristik lahan yang berbeda," ujarnya saat peluncuran varietas.

Sembilan Varietas Gandeng Mitra Lisensi

Prof Muhammad Azrai mengatakan sembilan varietas yang dihasilkan Unhas telah memiliki mitra lisensi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas pengembangan hasil penelitian melalui produksi benih sehingga bisa dimanfaatkan petani.

"Kami telah menghasilkan sembilan varietas dan masing-masing sudah memiliki mitra lisensi. Melalui kerja sama tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat dikembangkan lebih luas, diproduksi, dan dimanfaatkan oleh petani,” jelas Guru Besar Fakultas Pertanian Unhas itu.

Peluncuran varietas tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Soppeng, Bantaeng, Barru, Bulukumba, Bone, dan Gowa.

Turut hadir pimpinan perangkat daerah dan unit teknis, mitra pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, serta mitra industri, dunia usaha, dan asosiasi di sektor pembenihan.

Ia menambahkan, pengembangan varietas unggul tetap membutuhkan pengujian dan penyesuaian dengan kondisi lingkungan di lokasi budidaya.

Dengan dukungan mitra pembenihan, hasil penelitian Unhas diharapkan dapat menjangkau petani di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Nusa Tenggara. (ant)