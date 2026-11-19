Arsip foto - Petani memindahkan tembakau rajangan setelah dijemur di Desa Kebonagung, Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah, Senin (27/7). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom)

Advertisement PONTIANAK POST - Tekanan regulasi, kenaikan cukai, dan maraknya peredaran rokok ilegal menjadi persoalan yang dihadapi industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia. Pemerintah diharapkan memberikan kepastian hukum dan iklim usaha agar industri legal tetap bertahan serta mampu menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Hendry Wardana, mengatakan ketimpangan kewajiban antara perusahaan rokok legal dan pelaku peredaran rokok ilegal semakin membebani industri yang selama ini memenuhi ketentuan pemerintah.

“Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar,” ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Advertisement Menurut dia, tekanan terhadap industri tidak hanya berdampak pada keberlangsungan perusahaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pekerja. Saat ini, sekitar 500.000 orang tercatat terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok.

“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan,” katanya.

Pekerja dan Industri Legal Terancam

Hendry menilai tingginya kenaikan cukai serta berbagai ketentuan terhadap industri turut mendorong perkembangan rokok ilegal. Kondisi tersebut dinilai beriringan dengan penurunan produksi rokok legal.

Ia menyebut peredaran rokok ilegal di sejumlah daerah diperkirakan telah mencapai 20–30 persen. Situasi ini semakin menekan perusahaan legal yang tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran cukai dan berbagai ketentuan regulasi.

"Oleh karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang,” ujarnya.

Hendry menegaskan, kepastian kebijakan dan penindakan terhadap produk ilegal diperlukan untuk menjaga daya saing industri legal. Menurutnya, semakin terbatas ruang usaha, semakin besar pula risiko terhadap investasi, produksi, dan tenaga kerja yang bergantung pada sektor tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, mengatakan dunia usaha membutuhkan dukungan kebijakan yang memberikan ruang bagi perusahaan untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian.

"Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.

Shinta menjelaskan, kebijakan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Selain itu, kebijakan perpajakan, perizinan, serta regulasi teknis perlu mempertimbangkan pengaruhnya terhadap biaya produksi, investasi, dan daya beli masyarakat.

Menurut dia, meningkatnya tekanan biaya usaha dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan bisnis dan membuka lapangan kerja baru. Karena itu, kepastian kebijakan diperlukan agar pelaku usaha memiliki keberanian untuk melanjutkan investasi.

“Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh," katanya.