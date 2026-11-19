Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) bersama Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto (kedua kiri) menyerahkan pendapat pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (ketiga kiri) dan Mohammad Rano Alfath (ketiga kanan) dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, untuk bisa disetujui menjadi undang-undang. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz)

Advertisement PONTIANAK POST - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap pengambilan keputusan di DPR RI. Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dijadwalkan membahas persetujuan tingkat II terhadap rancangan regulasi tersebut pada Kamis.

Rapat akan berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mulai pukul 09.30 WIB.

"Agenda: Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," demikian agenda rapat paripurna yang dikutip dari laman resmi DPR.

Advertisement Sebelumnya, pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset telah diselesaikan pada Rabu (18/11). Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Komisi III DPR menyepakati agar rancangan undang-undang tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir.

Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan mini fraksi masing-masing. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

RUU Perampasan Aset Bahas 397 DIM

Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja (panja) telah membahas sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Menurutnya, terdapat sedikitnya sepuluh pokok pembahasan yang menjadi bagian dari penyusunan RUU Perampasan Aset.

Salah satu materi yang diatur berkaitan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan dampak terhadap masyarakat luas.

"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.

Selain itu, RUU tersebut menegaskan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku. Ketentuan itu termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rancangan regulasi tersebut juga mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana. Pengelolaan akan dilakukan badan yang memiliki kompetensi agar berlangsung secara profesional dan akuntabel.

Ruang lingkup pengelolaan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej turut menyampaikan pandangan mengenai persetujuan RUU Perampasan Aset. (ant)