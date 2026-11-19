Pengunjung berjalan di depan area kedatangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.( ANTARA/Rolandus Nampu)

Advertisement PONTIANAK POST - PT PLN (Persero) mengidentifikasi adanya indikasi penurunan beban pada salah satu penyulang yang memasok listrik ke Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kondisi tersebut terpantau saat terjadi gangguan listrik yang berdampak pada keterlambatan empat penerbangan.

Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Bali, I Wayan Eka Susana, di Denpasar, Kamis, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan sistem kelistrikan yang menyuplai Bandara I Gusti Ngurah Rai secara umum berada dalam kondisi normal.

Namun, PLN menemukan indikasi penurunan beban pada salah satu penyulang yang memasok kawasan Terminal Internasional.

Advertisement "Berdasarkan pemantauan PLN, sistem kelistrikan yang menyuplai Bandara I Gusti Ngurah Rai, khususnya Terminal Internasional, secara umum dalam kondisi normal. Namun, terindikasi adanya penurunan beban pada salah satu penyulang yang menyuplai area tersebut," ujarnya.

Eka menjelaskan, pasokan listrik Bandara I Gusti Ngurah Rai didukung beberapa penyulang. Sistem tersebut disiapkan untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik, terutama pada fasilitas vital seperti bandara.

PLN Lakukan Penanganan Gangguan

Menindaklanjuti indikasi gangguan tersebut, PLN segera melakukan penanganan dan memperkuat koordinasi dengan pihak pengelola bandara.

Saat ini, pasokan listrik ke Bandara I Gusti Ngurah Rai telah kembali normal dan dipastikan aman. PLN juga terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan pengelola bandara untuk memastikan keandalan pasokan listrik tetap terjaga.

Langkah tersebut dilakukan guna menjaga kontinuitas pasokan listrik, khususnya pada objek vital nasional seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai yang menjadi salah satu pintu utama mobilitas masyarakat dan wisatawan ke Bali.

Sebelumnya, pemadaman listrik terjadi di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Rabu (18/11) sore, mulai pukul 15.45 WITA hingga pukul 17.00 WITA. Akibat kejadian tersebut, empat penerbangan mengalami keterlambatan.

Menanggapi kejadian itu, Communication & Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi.

Pihak bandara mengatakan pemadaman tersebut tidak berdampak terhadap seluruh fasilitas bandara, termasuk Terminal Keberangkatan Domestik. (ant)