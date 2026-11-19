Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. ANTARA FOTO/Moch Asim/agr

Advertisement PONTIANAK POST - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan penetapan upah minimum tahun 2027 harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar penghitungan agar kebijakan pengupahan memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 tersebut telah disampaikan kepada seluruh gubernur di Indonesia melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Advertisement Penyampaian pedoman itu merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.

Yassierli menjelaskan, bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Hasil penghitungan kemudian digunakan untuk menentukan penyesuaian upah minimum tahun berjalan. Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai dengan 1.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Dewan Pengupahan Berperan Menentukan Nilai Alfa

Menaker menyebutkan, penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP. Sementara itu, penghitungan UMK menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Dewan Pengupahan memiliki peran dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian serta ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

Selain menggunakan formula penyesuaian, pemerintah juga menjadikan KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2027.

KHL tersebut meliputi KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL tahun 2026 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis.

Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Sementara itu, penetapan upah minimum sektoral dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.

Yassierli turut mengingatkan seluruh gubernur agar memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum tahun 2027. UMP, UMSP, UMK, dan UMSK yang ditetapkan gubernur mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Adapun upah bagi pekerja pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Namun, kesepakatan tersebut harus memenuhi ketentuan upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku. (ant)