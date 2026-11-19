Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan), Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro (kiri) dan Mohammad Rano Alfath (kedua kiri) bersiap untuk memimpin rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, untuk bisa disetujui menjadi undang-undang. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz)

Advertisement PONTIANAK POST - Pengembalian kerugian kepada korban tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Ketentuan tersebut telah disepakati dalam pembicaraan tingkat I antara Komisi III DPR RI dan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath mengatakan, kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi III bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano dalam keterangannya.

Advertisement Rapat kerja tersebut membahas laporan panitia kerja, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, pengambilan keputusan tingkat I, serta penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.

Rano mengatakan, persetujuan tingkat I merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR bersama pemerintah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sufmi Dasco Ahmad atas perhatian dan pengawalan selama proses pembahasan RUU tersebut.

"Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I," ujarnya.

Pengembalian Aset Jadi Perhatian dalam RUU

Menurut Rano, ketentuan pengembalian aset kepada korban menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini berulang dalam penanganan kejahatan, terutama penipuan investasi dan perkara lain yang berdampak luas bagi masyarakat.

Selama ini, korban tindak pidana kerap menghadapi proses panjang untuk mendapatkan kembali dana yang hilang, meskipun pelaku telah menjalani proses hukum.

"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," katanya menegaskan.

Rano menambahkan, perampasan aset harus memperkuat kemampuan negara mengambil kembali hasil kejahatan sekaligus memulihkan hak pihak yang dirugikan.

"Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendataan korban secara akurat serta pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Menurut Rano, penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara sangat menentukan peluang pengembalian kerugian kepada korban.

"Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan, sementara korban menanggung kerugian sendirian. Untuk itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga," katanya.

Setelah disetujui pada pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibahas pada pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

"Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," terangnya. (ant)