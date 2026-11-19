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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11). (ANTARA/HO-Kemnaker RI)

Advertisement PONTIANAK POST - Kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak harus terbuka bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang pendidikan maupun kondisi fisik. Pemerintah menegaskan prinsip kesetaraan tersebut sebagai landasan dalam membangun kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesempatan tersebut harus diberikan kepada lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, hingga penyandang disabilitas.

“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Yassierli, kesetaraan kesempatan kerja menjadi salah satu prinsip utama dalam penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang berpusat pada manusia atau People-Centered Policy.

Pendekatan tersebut menempatkan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Teknologi dan inovasi juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia kerja.

Kebijakan Ketenagakerjaan Harus Berpusat pada Masyarakat

Yassierli menegaskan, penyusunan kebijakan perlu didasarkan pada kondisi nyata masyarakat, bukan sekadar asumsi. Karena itu, keterlibatan masyarakat melalui dialog sosial menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan.

“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.

Ia menjelaskan, pendekatan People-Centered Policy turut mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan proses perubahan.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting karena angkatan kerja Indonesia memiliki latar belakang pendidikan, kondisi geografis, dan karakteristik demografis yang beragam.