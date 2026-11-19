Salah satu pekerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) melakukan pengecekan peralatan di Offtake Station Sunyaragi, Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA/HO-PGN)

Advertisement PONTIANAK POST - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus menjaga keandalan distribusi gas bumi bagi puluhan ribu pelanggan rumah tangga dan pelaku usaha di Cirebon. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengoptimalkan infrastruktur penyaluran, termasuk fasilitas Offtake Station Sunyaragi.

Pjs. Area Head PGN Cirebon Rhomy Adhy Prastiyo mengatakan, optimalisasi fasilitas offtake menjadi bagian dari pengelolaan infrastruktur terintegrasi untuk memastikan pasokan gas bumi kepada pelanggan tetap terjaga selama 24 jam.

"Kami memastikan setiap tahapan operasional di Offtake Sunyaragi dijalankan sesuai prosedur dan standar keselamatan yang berlaku, sehingga gas bumi yang dialirkan ke pelanggan senantiasa aman dan andal selama 24 jam," ujar Rhomy dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Advertisement Offtake Station Sunyaragi memiliki kapasitas penyaluran 5 MMSCFD. Saat ini, fasilitas tersebut menyalurkan gas bumi sebesar 4,8 MMSCFD.

Untuk menjaga operasional tetap berjalan lancar, PGN melakukan pemantauan secara berkala dan pemeliharaan peralatan. Perusahaan juga menerapkan standar keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan atau HSSE.

Kesiapan personel serta prosedur penanganan keadaan darurat turut menjadi bagian penting dalam pengelolaan risiko operasional fasilitas tersebut.

Infrastruktur Gas Bumi Layani Rumah Tangga dan UMKM

Sebelum disalurkan kepada pelanggan, gas bumi di Offtake Station Sunyaragi melewati sejumlah tahapan. Proses tersebut mencakup pengaturan tekanan atau pressure regulation, pengukuran volume atau metering, serta odorisasi, yakni pemberian zat pembau khas gas bumi.

Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan gas bumi dapat disalurkan melalui jaringan distribusi secara aman, terukur, dan sesuai parameter operasional.

PGN Area Cirebon saat ini melayani 40.716 pelanggan rumah tangga dan 268 pelanggan kecil, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penyaluran gas bumi tersebut didukung jaringan pipa sepanjang 766 kilometer.

Penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa memberikan kemudahan karena pelanggan tidak perlu mengganti tabung secara berkala. Selain itu, sistem pembayaran berdasarkan volume pemakaian memungkinkan pelanggan menyesuaikan pengeluaran energi dengan kebutuhan.

Kemudahan tersebut dirasakan Handadi, pelanggan rumah tangga PGN di kawasan Pancuran Mas, Cirebon. Ia menilai penggunaan gas bumi melalui jaringan pipa membuat aktivitas memasak lebih praktis karena pasokan tersedia dan pembayaran disesuaikan dengan volume pemakaian.

Gas bumi PGN juga dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan produksi UMKM. Salah satunya rumah produksi makanan ringan Mahkota milik H. Saelani di Blok Pancuran.

Usaha yang menghasilkan emping, makaroni rujak, dan opak medan rujak tersebut telah menggunakan gas bumi PGN sejak 2019. Ketersediaan pasokan dan kestabilan nyala api membantu menjaga kelancaran proses produksi.

PGN terus mengoptimalkan fasilitas offtake dan jaringan distribusi melalui pemeliharaan infrastruktur serta penguatan aspek keselamatan operasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan energi pelanggan rumah tangga maupun sektor usaha di Cirebon.

Perusahaan juga mengimbau masyarakat agar berkoordinasi sebelum melakukan penggalian di sekitar jalur pipa gas bumi guna menjaga keamanan infrastruktur. Jika menemukan indikasi insiden atau potensi gangguan jaringan, masyarakat dapat segera melaporkannya melalui Contact Center PGN 135.