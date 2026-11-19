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Warga membersihkan rumah mereka sendiri usai terdampak banjir, di Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (4/4). (ANTARA/Rahmat Fajri)

PONTIANAK POST - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melibatkan 9.642 warga terdampak bencana di Aceh dalam upaya membersihkan lingkungan permukiman melalui program Cash for Work (CFW) atau padat karya. Hingga saat ini, sebanyak 822 unit rumah yang tersebar di 509 titik telah menjadi sasaran pekerjaan pembersihan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat terdampak untuk terlibat langsung dalam pemulihan lingkungan pascabencana, terutama membersihkan lumpur yang mengendap di kawasan permukiman.

"Kami melibatkan masyarakat yang terdampak bencana untuk ikut membersihkan lumpur. Tidak hanya perumahan, tapi juga di masjid dan fasilitas umum lain-lainnya kalau ada,” kata Dody dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis.

Melalui skema CFW, pekerjaan yang dilakukan tidak terbatas pada pembersihan rumah dan pekarangan. Kementerian PU juga menangani aksesibilitas lingkungan serta memperbaiki sarana dan prasarana kawasan agar kegiatan masyarakat dapat kembali berlangsung normal.

Berdasarkan laporan monitoring pekerjaan Pengembangan Kawasan Strategis tahun 2026, kegiatan pembersihan mencakup 822 unit rumah di 11 wilayah Aceh dengan melibatkan 9.642 orang.

Dody menjelaskan, penggunaan skema padat karya merupakan bagian dari langkah kementeriannya dalam membantu masyarakat memulihkan kondisi lingkungan tempat tinggal setelah terdampak bencana, khususnya kawasan permukiman yang dipenuhi lumpur.

“Padat karya kita manfaatkan, utamanya untuk membersihkan lingkungan perumahan masyarakat," ujarnya.

Penanganan Infrastruktur Dibagi Tiga Wilayah

Dalam pelaksanaannya, penanganan infrastruktur sektor pengembangan kawasan strategis dibagi menjadi tiga wilayah kerja. Pembagian tersebut mencakup sejumlah daerah terdampak di Provinsi Aceh.

Wilayah pertama meliputi Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Wilayah kedua mencakup Pidie Jaya dan Bireuen. Sementara wilayah ketiga terdiri atas Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan.

Setelah pekerjaan penanganan selesai, infrastruktur yang telah ditangani akan memasuki tahap pemeliharaan dan pengoperasian. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan fasilitas infrastruktur tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Kementerian PU juga menggabungkan pekerjaan pembersihan dengan pemulihan sarana dan prasarana kawasan guna mempercepat proses pemulihan permukiman.

Pekerjaan tersebut meliputi pemulihan jalan lingkungan, perbaikan sekaligus pengoperasian kembali drainase, serta penataan kawasan permukiman. Upaya ini diarahkan untuk memulihkan aksesibilitas masyarakat dan memastikan saluran drainase lingkungan dapat berfungsi dengan baik.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian PU berkomitmen mempercepat pemulihan kawasan permukiman pascabencana di Aceh. Penanganan tidak hanya difokuskan pada pengembalian fungsi infrastruktur, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan tempat tinggal masyarakat yang bersih, tertata, dan layak secara berkelanjutan. (ant)