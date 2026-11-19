Disdikbud Kalsel menampilkan berbagai karya lukisan Sholihin Sang Maestro di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (19/11). (ANTARA/HO-Disdikbud Kalsel)

Advertisement PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya menjaga warisan seni rupa daerah dengan menggelar pameran lukisan bertajuk "Sholihin Sang Maestro" di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel tersebut menjadi sarana pelestarian karya sekaligus memperkenalkan sosok dan perjalanan seni pelukis legendaris Sholihin kepada generasi muda.

Kepala Disdikbud Kalsel Abdul Rahim di Banjarbaru, Kamis, mengatakan pameran tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam merawat dan menghargai peninggalan seni rupa. Melalui kegiatan ini, karya serta pemikiran para seniman daerah diharapkan tetap dikenal oleh generasi mendatang.

“Kehadiran Gedung Lukisan Sholihin Sang Maestro memiliki makna lebih luas daripada sekadar penambahan fasilitas untuk memajang karya seni karena menjadi sarana mengenalkan perjalanan hidup, kreativitas, pemikiran, dan kontribusi Sholihin dalam perkembangan seni rupa di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Advertisement Menurut Abdul Rahim, lukisan yang ditampilkan tidak sekadar menawarkan keindahan visual. Setiap karya juga memuat gagasan, pengalaman, serta gambaran kehidupan sosial dan budaya yang merekam perkembangan seni rupa Kalimantan Selatan dari masa ke masa.

Ruang pameran tersebut diharapkan dapat menghubungkan pendidikan formal dengan pengenalan seni budaya. Dengan melihat langsung karya para seniman, generasi muda memiliki kesempatan untuk memahami dan mengapresiasi kekayaan seni lokal.

Ia menegaskan proses pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Pengalaman mengamati, menghayati, memahami, dan menghargai karya seni juga menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kreativitas serta memperkuat pemahaman terhadap identitas budaya daerah.

Penataan Museum sebagai Ruang Belajar dan Apresiasi Seni

Abdul Rahim berharap Gedung Lukisan Sholihin Sang Maestro dapat dimanfaatkan sebagai tempat mengembangkan inspirasi, dialog seni, dan pembelajaran. Fasilitas tersebut terbuka bagi pelajar, pendidik, seniman, hingga masyarakat umum untuk mengenal lebih jauh perkembangan seni rupa Kalimantan Selatan.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan ruang pameran bukan semata-mata untuk menikmati lukisan, tetapi sekaligus memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, warisan seni daerah dapat terus dikenal dan diapresiasi lintas generasi.

Senada dengan itu, Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat Ady Surya mengatakan pameran Sholihin Sang Maestro merupakan bagian dari upaya museum menjalankan fungsi pelestarian, pengkajian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi kebudayaan kepada masyarakat.

Melalui pameran ini, pengunjung diajak mengenal perjalanan hidup, pemikiran, kreativitas, serta kontribusi Sholihin sebagai salah satu maestro seni rupa asal Kalimantan Selatan. Karya-karyanya menyimpan beragam gagasan, pengalaman, identitas, dan gambaran kehidupan masyarakat pada masanya.

Ady menjelaskan, lukisan tidak hanya menjadi karya yang dinikmati dari sisi keindahan. Lebih dari itu, seni lukis dapat menjadi media untuk memahami kehidupan sosial dan budaya masyarakat melalui gagasan serta pengalaman yang dituangkan seniman.

Ia berharap keberadaan ruang pameran tersebut mampu meningkatkan apresiasi sekaligus menjadi sarana pembelajaran, terutama bagi generasi muda, agar semakin mengenal perjalanan seni rupa daerah dan menghargai sumbangsih para seniman lokal.

Sholihin atau Gusti Sholihin Hasan merupakan pelukis legendaris kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namanya dikenal sebagai maestro seni lukis Banua yang memiliki kiprah hingga tingkat internasional.

Sekitar 1953, karya-karya Sholihin telah dipamerkan di sejumlah negara, di antaranya Brasil, Belanda, Prancis, dan India. Karya sang maestro juga pernah bersanding dengan lukisan pelukis besar Indonesia, Affandi dan Kusnadi.

Melalui keberadaan Gedung Lukisan Sholihin Sang Maestro, Museum Lambung Mangkurat diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai pusat edukasi dan pelestarian kebudayaan. Ruang tersebut sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal, mengapresiasi, dan meneruskan warisan seni rupa Kalimantan Selatan kepada generasi berikutnya. (ant)