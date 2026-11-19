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Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya saat memberikan keterangan kepada awak media menjawab terkait adanya tantangan debat oleh kelompok masyarakat, usai menghadiri jumpa pers satu tahun bencana Aceh, di Banda Aceh, Kamis (19/11). ‎ (ANTARA/Rahmat Fajri)

Advertisement PONTIANAK POST - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan pemerintah harus mengutamakan pelayanan dan mendengarkan aspirasi masyarakat daripada terlibat dalam perdebatan. Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya saat menanggapi tantangan debat dari kelompok masyarakat di Banda Aceh, Kamis.

"Pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi. Bukan kapasitas untuk berdebat. Kami justru berada di posisi yang sama dengan masyarakat, menerima aspirasi dan menindaklanjuti kalau ada masukan," kata Fifi.

Pernyataan itu disampaikan Fifi kepada awak media setelah menghadiri jumpa pers satu tahun bencana Aceh. Ia menyatakan Kemkomdigi terbuka menerima kritik maupun masukan dari berbagai pihak, terutama apabila disertai data dan bukti pendukung yang dapat ditindaklanjuti.

Menurut Fifi, kementeriannya terus berupaya mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan.

Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 90 konten yang dianggap bermasalah dalam kurun waktu delapan bulan terakhir. Masyarakat yang memiliki keberatan terhadap penanganan konten tersebut dipersilakan menyampaikan data beserta dokumen pendukung kepada Kemkomdigi.

"Ada 90-an konten dalam kurun waktu delapan bulan terakhir dianggap bermasalah. Jika memang bermasalah silahkan data, dokumen pendukungnya bisa diberikan kepada Komdigi, dan nanti akan ditindaklanjuti secara terukur dan konkret," ujarnya.

Evaluasi Moderasi Konten Terbuka bagi Masyarakat

Fifi menjelaskan, moderasi konten yang dilakukan Kemkomdigi selama ini telah melewati proses verifikasi. Pelaksanaannya juga melibatkan aparat penegak hukum dan pihak penyedia platform digital.

Apabila masyarakat mengajukan keberatan, Kemkomdigi membuka kemungkinan untuk memeriksa kembali data yang menjadi dasar penanganan konten tersebut. Kementerian juga bersedia membantu mempertanyakan persoalan kepada platform terkait atau memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan.

Ia menegaskan, moderasi dilakukan untuk menjaga keamanan ruang digital dari berbagai konten yang berpotensi merugikan masyarakat. Di antaranya hoaks, pornografi anak, dokter palsu, informasi kesehatan palsu, serta disinformasi yang dapat memicu perpecahan bangsa.

"Tugas Komdigi menjaga ranah digital agar aman, karena konten-konten seperti hoaks, pornografi anak, dokter palsu, informasi kesehatan palsu atau konten disinformasi yang bisa memecah belah bangsa kami moderasi untuk kemaslahatan masyarakat dan kebaikan bangsa Indonesia," tegasnya.

Fifi kembali memastikan Kemkomdigi tidak membatasi konten di media sosial selama informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan fakta di lapangan.

Ia menyebut konten mengenai kebencanaan tetap dapat diakses masyarakat. Begitu pula penyampaian kritik yang tidak melanggar aturan yang berlaku.

"Tidak ada (pembatasan) sepanjang sesuai aturan yang berlaku, sesuai fakta. Kalau melihat konten kebencanaan masih bisa diakses, masyarakat bisa memberikan kritik, kecuali melanggar aturan," demikian Fifi Aleyda Yahya. (ant)