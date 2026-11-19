PONTIANAK POST – DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna, Kamis (19/11). Namun, pengesahan regulasi yang telah lama dinantikan itu menuai kritik masyarakat sipil. Selain proses penyusunannya dinilai tidak transparan, sejumlah ketentuan di dalamnya dianggap berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi dan mengancam hak masyarakat.

Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai pembahasan hingga pengesahan UU tersebut tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna. Koalisi bahkan melaporkan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik.

Ketua Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, mengatakan draf RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak dipublikasikan secara terbuka selama proses pembahasan.

Advertisement "Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset," kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut dia, penyebarluasan rancangan undang-undang merupakan kewajiban dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, hingga disahkan, koalisi mengaku tidak menemukan dokumen resmi RUU Perampasan Aset yang dipublikasikan melalui kanal DPR. Laporan tersebut telah diterima sekretariat MKD dan mendapatkan nomor registrasi. Koalisi berharap pengaduan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan etik.

Ibrahim juga mempertanyakan kualitas pelibatan masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU). Banyaknya organisasi yang diundang tidak otomatis menunjukkan terpenuhinya partisipasi publik apabila masyarakat tidak memperoleh akses terhadap draf yang dibahas.

Advertisement "Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik," ujarnya. Selain persoalan prosedural, koalisi menilai draf Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/Timsin) tertanggal 16 November 2026 menghilangkan sejumlah instrumen penting pemulihan aset.

Ibrahim menyebut ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) tidak lagi dimuat. Padahal, konsep tersebut memungkinkan penindakan terhadap kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Ketentuan itu sebelumnya diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tercantum dalam Pasal 20 Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC).

Koalisi juga mempersoalkan Pasal 72 yang mengatur asas nonretroaktif atau larangan pemberlakuan surut. Ketentuan tersebut membatasi perampasan aset berdasarkan UU baru hanya untuk tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang berlaku. "Jadi, semua korupsi sebelum UU ini tidak bisa dirampas asetnya," kata Ibrahim.

Atas berbagai persoalan tersebut, koalisi mendesak pembatalan UU, pembukaan seluruh dokumen legislasi, pengembalian ketentuan kekayaan tidak wajar dan pengaturan yang memungkinkan penelusuran aset hasil kejahatan sebelumnya, serta penguatan independensi badan pengelola dan pengawas aset.