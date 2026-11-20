Ilustrasi Gian Sea Wall Jawa

PONTIANAK POST - Pemerintah memprioritaskan pembangunan Giant Sea Wall di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang mulai tahun depan. Kedua kawasan itu dipilih karena paling rentan terdampak banjir rob dan penurunan permukaan tanah.

Advertisement Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, pembangunan akan dimulai pada segmen 3 Teluk Jakarta sepanjang 42,82 kilometer dan segmen 12 yang mencakup Kendal, Semarang, serta Demak sepanjang 69,81 kilometer.

Di Semarang, dampak rob bahkan mengancam objek vital seperti Bandara Ahmad Yani. Ujung landasan pacu bandara tersebut dapat terendam ketika banjir rob terjadi.

"Kalau kita tidak melakukan intervensi, ini akan terjadi penenggelaman dalam waktu singkat," kata Didit dalam rapat di DPR, Rabu (19/11).

Advertisement Secara keseluruhan, Giant Sea Wall dirancang membentang sepanjang 575 kilometer, dari Serang, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur. Megaproyek tersebut melintasi lima provinsi dan dibagi menjadi 15 segmen.

Didit menyebut penurunan permukaan tanah di sepanjang Pantura Jawa berkisar 1 hingga 20 sentimeter per tahun. Kondisi itu diperparah kenaikan muka air laut dan banjir rob. Urgensi pembangunan juga didorong besarnya populasi dan aktivitas ekonomi di pesisir utara Jawa. Dari sekitar 159 juta penduduk Pulau Jawa, sebanyak 58 juta jiwa tinggal di kawasan pesisir.

Badan Otorita memperkirakan potensi kerugian ekonomi dan ekosistem jika penurunan tanah serta rob tidak ditangani mencapai USD 394 miliar. Nilai tersebut setara 27 hingga 30 persen dari postur APBN.

Staf Ahli Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Okto Irianto menjelaskan, pembangunan Giant Sea Wall akan menggunakan tiga model sesuai karakteristik geografis wilayah. Pertama, tanggul laut yang dibangun di tengah laut seperti rencana di Teluk Jakarta. Kedua, tanggul pantai yang dibangun tepat di garis pesisir. Ketiga, perlindungan alami melalui sabuk hutan mangrove.