PONTIANAK POST – Wacana menjadikan Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebagai habitat kedua Badak Jawa kembali menjadi perhatian. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan, penentuan lokasi tidak boleh hanya didasarkan pada kondisi ekologis kawasan. Dukungan masyarakat, kesiapan pengelolaan, hingga pertimbangan genetik dan kesehatan satwa harus menjadi bagian dari kajian.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Ekologi BRIN, Prof. Hendra Gunawan, mengatakan pengembangan habitat kedua merupakan strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko kepunahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Namun, langkah tersebut membutuhkan penelitian menyeluruh dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

Advertisement Hal itu disampaikannya dalam wawancara dengan Humas BRIN, Selasa (17/11). Menurut Hendra, penjajakan Alas Purwo menjadi momentum untuk memperkuat diskusi ilmiah mengenai masa depan konservasi satwa langka tersebut.

Saat ini, seluruh populasi alami Badak Jawa terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ketergantungan pada satu kawasan membuat spesies ini rentan jika terjadi bencana besar, wabah penyakit, kebakaran hutan, atau gangguan ekologis lain yang berdampak terhadap seluruh populasi.

Karena itu, pengembangan populasi tambahan di kawasan lain dinilai dapat memperkuat ketahanan spesies dalam jangka panjang. Strategi ini dikenal sebagai metapopulasi, yakni pengelolaan beberapa populasi yang saling terintegrasi untuk mengurangi risiko kepunahan.

Advertisement ”Tujuan utamanya adalah membangun populasi tambahan untuk mengurangi risiko kepunahan Badak Jawa melalui strategi konservasi yang dikenal sebagai metapopulasi,” jelas Hendra.

Dia menegaskan, konsep habitat kedua bukan berarti memindahkan seluruh populasi Badak Jawa dari Ujung Kulon. Istilah yang lebih tepat adalah pengembangan populasi tambahan melalui program konservasi translokasi.

Dalam konsep tersebut, Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama, sedangkan populasi di kawasan lain berfungsi sebagai populasi tambahan. Konektivitas genetik antarpopulasi juga perlu diperhatikan melalui intervensi konservasi yang didasarkan pada kajian genetika dan demografi.

”Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah pengembangan populasi tambahan melalui program konservasi trans-lokasi, bukan pemindahan populasi secara keseluruhan atau bedol desa,” tegasnya.