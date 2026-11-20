PONTIANAK POST - Kementerian Pertanian memperkenalkan metode budi daya padi berbasis teknologi modern yang diklaim mampu menggandakan hasil panen hingga 12 ton per hektare. Inovasi bernama Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS) ini mengintegrasikan pola tanam, pengelolaan air, pemupukan presisi, dan mekanisasi pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkenalkan metode tersebut saat meninjau lahan percontohan di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat.

Amran mengatakan, penerapan PM-AAS berpotensi meningkatkan produktivitas padi dari sebelumnya sekitar 6 ton menjadi 12 ton per hektare.

Advertisement "Saat ini kami ada di tengah sawah. Tolong ini dicontoh. Ini produksi metode baru PM-AAS. Ini metode baru meningkatkan produksi dua kali lipat. Dari dulunya 6 ton, bisa menjadi 12 ton," kata Amran saat berada di lokasi demplot.

Menurut dia, salah satu kunci penerapan metode tersebut adalah peningkatan populasi tanaman melalui sistem jajar legowo (Jarwo). Sistem ini mengatur barisan tanaman padi secara berselang-seling dengan menyediakan ruang kosong di antara barisan untuk mendukung masuknya cahaya matahari.

Jika sebelumnya populasi tanaman berkisar 360 ribu rumpun per hektare, melalui metode PM-AAS jumlahnya ditingkatkan menjadi 800 ribu hingga satu juta rumpun per hektare.

Advertisement "Sekarang kita tingkatkan menjadi 800 ribu atau 900 ribu bahkan 1 jutaan rumpun per hektare. Sehingga, hasilnya juga naik dua kali lipat. Hanya menambah biaya pupuk Rp2 juta per hektare. Tetapi, tambahan penghasilannya bersih bisa 16 juta per bulan atau kurang lebih 60 juta per empat bulan," tuturnya.

Amran menilai peningkatan produktivitas tersebut berpeluang memberikan tambahan pendapatan yang signifikan bagi petani. Bahkan, penghasilan dari usaha tani padi disebutnya dapat melampaui gaji aparatur sipil negara (ASN) yang baru memulai karier.

Ia mencontohkan, dengan pendapatan bersih sekitar Rp16 juta per bulan, sektor pertanian memiliki daya tarik ekonomi yang cukup besar bagi generasi muda.

Modernisasi pertanian, lanjut Amran, menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong keterlibatan petani milenial. Selain menawarkan potensi pendapatan, penggunaan teknologi modern diharapkan membuat aktivitas pertanian lebih efisien dan menguntungkan.