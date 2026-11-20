PONTIANAK POST - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hujan ringan terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia pada Jumat. Sementara itu, sejumlah daerah, termasuk Pontianak, berpotensi mengalami hujan petir.

Prakirawan BMKG, Lintang, di Jakarta, Jumat, mengatakan hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar Jawa, Denpasar, Mataram, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Hujan juga diperkirakan turun di Nabire dan Mamuju.

Advertisement Adapun potensi hujan petir diprakirakan terjadi di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bandung, Pontianak, Banjarmasin, dan Manado.

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang hingga 2,5 Meter

BMKG mengingatkan nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut untuk mewaspadai potensi gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter, meskipun kondisi gelombang relatif kondusif.

Advertisement Potensi gelombang tersebut diperkirakan terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudera Hindia Barat Aceh hingga Lampung, serta Samudera Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, potensi gelombang juga terdapat di Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Laut Maluku, serta Samudera Pasifik Utara Maluku hingga Papua.