Edukasi tersebut dilaksanakan personel Batalyon A Pelopor pada Kamis (19/11) di SMPN 72 Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polisi Peduli Pendidikan.

Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengatakan, edukasi mengenai perundungan menjadi salah satu langkah penting dalam membangun karakter generasi muda dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

"Melalui program Polisi Peduli Pendidikan, kami ingin menanamkan pemahaman bahwa perundungan bukanlah hal sepele. Setiap anak berhak mendapatkan rasa aman, dihargai, dan diperlakukan dengan baik," kata Henik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Advertisement Selain memberikan sosialisasi mengenai dampak perundungan, personel Brimob juga memperkenalkan seragam, tugas, dan fungsi Korps Brimob kepada para siswa.

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Henik mengajak para siswa, guru, dan orang tua untuk berperan aktif mencegah tindakan perundungan, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Advertisement Ia juga mengimbau masyarakat melaporkan potensi gangguan keamanan melalui layanan darurat Polri di nomor 110.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut mengutamakan pendekatan edukatif dan humanis dalam membangun kesadaran di lingkungan pendidikan sejak usia dini.