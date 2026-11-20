PONTIANAK POST - The Climate Project Indonesia meluncurkan dua buku berbahasa Inggris yang mengangkat hubungan manusia dengan alam serta persoalan perubahan iklim dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (COP31) di Antalya, Türkiye, Kamis (19/11).

Peluncuran yang berlangsung di Paviliun Indonesia tersebut menjadi upaya memperkenalkan karya bertema lingkungan kepada pembaca internasional sekaligus mendorong kepedulian terhadap keberlanjutan bumi.

Ketua The Climate Project Indonesia Amanda Katili Niode mengatakan, kedua buku tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat lintas negara dan menggerakkan kesadaran untuk melakukan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan.

Advertisement "Karya-karya ini dapat menjangkau pembaca mancanegara, menggugah kepedulian, dan mendorong tindakan nyata bagi bumi," kata Amanda.

Dua buku yang diperkenalkan masing-masing berjudul "The Practice of Seeing: Images, Stories, and Reflections on Nature and Humanity" serta "200 Voices for the Earth: Stories, Art, and Reflections Across Generations". Keduanya diterbitkan oleh Diomedia.

Buku pertama, "The Practice of Seeing", membahas keterkaitan manusia dengan alam melalui fotografi dan refleksi. Karya tersebut mengajak pembaca lebih peka terhadap lingkungan dengan memperhatikan berbagai hal yang sering luput dari perhatian dalam aktivitas sehari-hari.

Advertisement Sementara itu, buku "200 Voices for the Earth" menghadirkan kumpulan cerita, pengalaman, pemikiran, karya sastra, seni visual, hingga fotografi dari kontributor dengan beragam generasi, profesi, dan latar belakang.

Ragam Perspektif Angkat Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim

Kumpulan karya dalam buku kedua tersebut menyajikan berbagai pandangan mengenai tantangan lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu, buku ini turut mengangkat keberagaman budaya serta harapan untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Amanda, yang menulis "The Practice of Seeing", sekaligus menjadi editor "200 Voices for the Earth" dan salah satu penulisnya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontributor yang telah menyumbangkan cerita, pemikiran, pengalaman, dan karya mereka.

Menurut Amanda, keberagaman suara dan sudut pandang para kontributor menjadi kekuatan kedua buku dalam menyampaikan persoalan lingkungan kepada masyarakat internasional.