PONTIANAK POST - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajak para pengusaha mengambil peran dalam memperkuat pertahanan negara melalui sektor ekonomi. Kontribusi dunia usaha dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional melalui kegiatan bisnis yang mandiri, berkeadilan, serta berlandaskan hukum.

Ajakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Tampubolon, saat menjadi pembicara dalam Pendidikan dan Latihan Nasional Khusus Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Diklatnassus BPP HIPMI) di Gedung Wisma Serbaguna Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (18/11).

Dikutip dari siaran pers resmi Kemhan, Jumat, Richard mengatakan dunia usaha memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Karena itu, para pelaku usaha diharapkan menjalankan aktivitas bisnis dengan memperhatikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip keadilan.

Advertisement "Para pengusaha diharapkan dapat menjalani usaha yang patuh terhadap hukum, mandiri, dan berkeadilan," ujar dia.

Richard juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan sumber daya nasional secara bijak dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan sumber daya tersebut harus mengutamakan kepentingan nasional, bukan hanya berorientasi pada kebutuhan masing-masing usaha.

Peran Dunia Usaha dalam Memperkuat Kedaulatan

Advertisement Menurut Richard, praktik bisnis yang sehat dan bertanggung jawab dapat menjadikan sektor usaha sebagai salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional.

Ia optimistis kontribusi dunia usaha melalui kegiatan ekonomi yang mandiri dan berlandaskan hukum dapat memperkuat ketahanan ekonomi sebagai bagian integral dari pertahanan negara.

Richard menegaskan pentingnya peran pengusaha dalam menjaga kedaulatan melalui aktivitas usaha yang bertanggung jawab.