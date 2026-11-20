PONTIANAK POST - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan keberatan terhadap kebijakan pemutusan akses konten digital. Pemerintah menyatakan siap memeriksa kembali setiap laporan apabila ditemukan dugaan kekeliruan dalam proses pemblokiran.

Sikap tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menanggapi informasi mengenai pemutusan akses terhadap sekitar 94 konten digital selama delapan bulan yang dinilai bermasalah.

Fifi mempersilakan pihak-pihak yang keberatan untuk menyerahkan data beserta perincian persoalan kepada kementerian agar dapat ditindaklanjuti.

Advertisement "Pemerintah bukan dalam posisi harus berdebat dengan masyarakat. Tugas kami adalah mendengar, menerima masukan, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret," kata Fifi dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, pemutusan akses terhadap konten digital selama ini dilakukan melalui sejumlah tahapan verifikasi dengan melibatkan instansi penegak hukum.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila terdapat pengajuan keberatan maupun temuan baru dari masyarakat.

Advertisement "Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali," kata Fifi.

"Jika memang ditemukan kekeliruan, tentu harus ada tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan aksesnya," ia menambahkan.

Transparansi Algoritma Jadi Kepentingan Bersama

Fifi menegaskan, upaya menjaga keamanan ruang digital tidak seharusnya bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Menurutnya, kedua aspek tersebut perlu dilindungi secara bersamaan.

Ia juga menekankan bahwa setiap langkah pemerintah dalam menjaga keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi harus memiliki landasan yang jelas, dilakukan secara proporsional, serta dapat dipertanggungjawabkan.