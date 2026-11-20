PONTIANAK POST - Sebanyak 13 mesin kapal disalurkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan, kepada nelayan Desa Takisung untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

Bantuan hibah sarana perikanan tangkap tersebut diserahkan langsung Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Berkah Nelayan di Aula Kantor Desa Takisung, Kamis.

Rahmat mengatakan, pemberian bantuan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan ekonomi nelayan. Dukungan sarana produksi dibutuhkan agar aktivitas penangkapan ikan masyarakat pesisir dapat berjalan lebih optimal.

Advertisement "Kami akan membantu mempermudah para nelayan dalam memiliki kapal, termasuk kemudahan perizinan melaut. Penyaluran BBM juga akan kami permudah," ujarnya.

Menurutnya, pengembangan perikanan tangkap di Tanah Laut perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat pesisir. Wilayah Tanah Laut memiliki garis pantai yang meliputi enam kecamatan dan 23 desa.

Desa Takisung Jadi Prioritas Bantuan Perikanan 2026

Advertisement Rahmat mengungkapkan, masih ada sejumlah desa yang belum memperoleh bantuan alat tangkap bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Karena itu, Desa Takisung menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam penyaluran bantuan sarana perikanan pada 2026.

Sebanyak 13 mesin kapal tersebut diserahkan secara simbolis kepada perwakilan nelayan, Ahmadi. Bantuan itu selanjutnya dimanfaatkan anggota KUB Berkah Nelayan untuk mendukung aktivitas melaut serta meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap.

Rahmat berharap seluruh mesin kapal yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan tersedianya sarana pendukung yang lebih memadai, nelayan diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan sehingga berdampak positif terhadap pendapatan keluarga.

"Semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya," katanya.