Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) mengamati biji kakao dalam peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Kebun Benih Kakao Way Berulu, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (19/11). (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Pangan)

PONTIANAK POST - Pemerintah mulai menggenjot kebangkitan industri kakao nasional dengan menjadikan Kabupaten Pesawaran, Lampung, sebagai daerah percontohan pertama Rencana Aksi Nasional (RAN) Kakao Berkelanjutan 2026-2029. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas biji kakao, memperkuat posisi tawar petani, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan dari hasil perkebunan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pelaksanaan program tersebut akan dimulai melalui penguatan koperasi sebagai pembeli hasil panen petani, penyediaan fasilitas fermentasi bersama, serta penerapan mekanisme harga yang mempertimbangkan kualitas biji kakao.

Advertisement "Petani harus punya posisi tawar yang lebih kuat. Ketika mutu biji meningkat melalui fermentasi, nilai tambahnya juga harus kembali kepada petani. Itulah yang ingin kita bangun dari Pesawaran," kata Zulkifli dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Peluncuran awal rencana aksi tersebut dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 di Kebun Benih Kakao Way Berulu, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (19/11/2026).

Melalui program percontohan ini, pemerintah menargetkan produksi biji kakao terfermentasi mencapai 20 persen pada 2027. Selain itu, sedikitnya dua koperasi baru ditargetkan mulai beroperasi sebagai lembaga pembeli hasil panen petani.

Advertisement Pemerintah juga mendorong terciptanya keuntungan usaha tani melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, serta penerapan harga dasar dan premi berdasarkan mutu biji kakao.

Hasil evaluasi pelaksanaan program di Pesawaran nantinya akan menjadi acuan untuk memperluas pengembangan perkebunan kakao berkelanjutan ke daerah lain.

Zulkifli menegaskan, upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan luas perkebunan. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil panen harus berjalan seiring dengan perbaikan kesejahteraan petani.

"Kalau kita ingin kakao Indonesia kembali berjaya, petaninya harus ikut sejahtera. Luas kebun saja tidak cukup," ujarnya.