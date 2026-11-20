PONTIANAK POST - Pencarian seorang bocah berusia tujuh tahun yang terseret arus Sungai Cikaso di Kabupaten Garut, Jawa Barat, berakhir duka. Korban bernama Muhid ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia setelah terbawa arus sejauh sekitar lima kilometer dari lokasi awal kejadian.

Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana, mengatakan korban ditemukan pada Kamis (19/11) sekitar pukul 19.30 WIB oleh warga yang sedang menjaring ikan di sekitar sungai.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, satu korban atas nama Muhid telah ditemukan oleh warga dalam kondisi meninggal dunia," kata Ade Dian dalam keterangan tertulis yang diterima di Garut, Jumat.

Advertisement Peristiwa tersebut bermula ketika Muhid bersama seorang temannya sedang mandi di aliran Sungai Cikaso, Desa Depok, Kecamatan Cisompet, Garut, pada Kamis petang.

Namun, situasi berubah ketika debit air sungai tiba-tiba meningkat. Arus deras kemudian menyeret Muhid, sementara seorang anak lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke atas batu.

Mendapat laporan kejadian tersebut, Kantor SAR Bandung langsung mengerahkan satu tim penyelamat untuk melakukan pencarian terhadap korban.

Advertisement Dalam operasi tersebut, tim rescue dibekali sejumlah peralatan pendukung, mulai dari perlengkapan SAR air, perahu LCR (Landing Craft Rubber), pesawat tanpa awak atau UAV, hingga peralatan pencarian lainnya.

"Tim rescue dilengkapi dengan peralatan SAR air, LCR, UAV, serta peralatan pendukung lainnya untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban," katanya.

Setelah menerima informasi penemuan korban oleh warga, tim SAR melakukan koordinasi untuk proses penanganan dan evakuasi. Jenazah Muhid selanjutnya dibawa ke RSUD Pameungpeuk.

Ade Dian menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian hingga penanganan korban.