PONTIANAK POST - Penguatan hubungan ekonomi dan kerja sama strategis menjadi agenda utama pertemuan bilateral Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping di Kylin Villa, Shenzhen, Jumat. Pertemuan tersebut berlangsung setelah kedua pemimpin menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders' Meeting.

Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 09.45 waktu setempat itu menjadi momentum bagi Indonesia dan China untuk memperkuat hubungan kedua negara, sekaligus membahas sejumlah sektor kerja sama yang memiliki kepentingan strategis.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Xi Jinping atas kepemimpinannya dalam menyelenggarakan KTT APEC di Shenzhen.

Advertisement "Pertama-tama, saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat kepada Presiden Xi Jinping atas kepemimpinannya dalam mendorong terselenggaranya KTT APEC yang sangat sukses," kata Presiden Prabowo saat bertemu dengan Presiden Xi di Kylin Villa, Shenzhen, Jumat.

Presiden Xi Jinping juga menyambut kehadiran Prabowo beserta delegasi Indonesia dalam rangkaian pertemuan para pemimpin ekonomi kawasan Asia-Pasifik tersebut.

Prabowo mengungkapkan pertemuannya dengan Xi menjadi bagian dari komunikasi intensif kedua pemimpin. Ia menyebut kunjungan tersebut merupakan yang keempat kalinya ke China dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Advertisement "Saya sangat senang dan merasa terhormat dapat bertemu dengan Presiden Xi. Ini merupakan kunjungan keempat saya dalam dua tahun terakhir. Anda tentu masih ingat bahwa saya telah dilantik, dan saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini," kata Presiden Prabowo.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Indonesia, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah China atas persahabatan dan dukungan yang selama ini diberikan, terutama dalam menghadapi berbagai perkembangan terakhir.

Menurut Prabowo, hubungan Indonesia dan China terus menunjukkan perkembangan melalui kerja sama di berbagai sektor, terutama ekonomi dan bidang strategis lainnya.

"Kami merasa bahwa hubungan kedua negara terus berkembang semakin kuat. Kita bekerja sama di berbagai bidang, terutama ekonomi, tetapi juga di bidang-bidang strategis lainnya," ungkap Presiden Prabowo.