PONTIANAK POST - Inovasi teknologi robotika karya taruna Indonesia membuktikan mampu menjawab tantangan industri pelayaran di tingkat internasional. Tim Robotik Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Indonesia sukses meraih dua medali emas dalam ajang World Robotic Games (WRG) Japan 2026 yang berlangsung pada 16-19 November 2026.

Keberhasilan tersebut diraih melalui pengembangan robot yang memiliki fungsi khusus untuk mendukung keselamatan dan pemeliharaan kapal. Inovasi yang ditampilkan meliputi robot pembersih teritip atau barnacles pada lambung kapal hingga perangkat pendeteksi karat, gas beracun, dan potensi kebakaran.

Dalam kompetisi bertema ROBOBUILD: Engineering Sustainable Cities itu, delegasi STIP Indonesia meraih penghargaan ArTec Champion – Innovative Robot Senior, kategori penghargaan tertinggi untuk inovasi berbasis perangkat, serta kategori Mikrokontroler ArTec/INEX dan Milestone Award.

Advertisement Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Atase Pendidikan KBRI Tokyo, Amzul Rifin, saat menerima kunjungan tim robotik STIP Indonesia. Ia berharap inovasi yang dihasilkan para taruna tidak berhenti sebagai karya kompetisi, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.

“Inovasi yang dihasilkan oleh taruna STIP Indonesia sangat dibutuhkan oleh industri perkapalan,” ujarnya, dalam keterangan tertulis KBRI Tokyo, Jumat.

Amzul mengatakan, hasil pengembangan teknologi tersebut memiliki peluang untuk dilindungi melalui hak paten dan dikembangkan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penelitian, industri perkapalan, serta kalangan akademisi.

Advertisement “Harapannya inovasi ini dapat dipatenkan, kemudian dapat dikembangkan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga penelitian, industri perkapalan bahkan akademisi. Ke depan saya meyakini karya anak bangsa ini dapat dipasarkan baik di dalam maupun di luar negeri,” kata Amzul, menambahkan.

Apresiasi serupa disampaikan Atase Perhubungan KBRI Tokyo, Febrianto Dian Iskandar. Menurutnya, keikutsertaan taruna STIP dalam kompetisi internasional menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan generasi muda di bidang teknologi, inovasi, dan pemecahan masalah.

Ia menilai penguasaan teknologi tersebut semakin dibutuhkan seiring perkembangan industri transportasi dan pelayaran yang mulai mengarah pada digitalisasi serta otomatisasi.

“Kemampuan tersebut semakin relevan dengan perkembangan industri transportasi dan pelayaran yang terus bergerak menuju era digitalisasi dan otomatisasi,” kata Febrianto.