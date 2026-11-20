PONTIANAK POST – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengadaan jasa influencer.

Angkanya senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu (18/11/2026). KPK menilai evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan.

Advertisement “KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Budi dikutip dari Antara.

Menurut Budi, evaluasi diperlukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa tersebut. Langkah itu juga penting untuk melihat kemungkinan adanya penyimpangan maupun benturan kepentingan.

Advertisement “Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” ujarnya.

KPK Respons Pengakuan Raffi Pernah Konsultasi

Perkembangan ini muncul setelah Raffi Ahmad menyampaikan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram resminya pada (16/11/2026), Raffi mengaku konsultasi tersebut membahas aktivitas endorsement dan kerja sama lainnya.

Menurut Raffi, hasil konsultasi saat itu menyebut aktivitasnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Menanggapi pernyataan tersebut, Budi Prasetyo menjelaskan KPK memang terbuka memberikan konsultasi dalam ranah pencegahan korupsi kepada siapa saja.