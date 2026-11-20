PONTIANAK POST – Kerja sama perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad bersama dua kementerian senilai Rp14,7 miliar menjadi sorotan publik.

Menanggapi polemik tersebut, PT Rans Entertainmen Indonesia menjelaskan bahwa nilai kontrak itu tidak hanya mencakup biaya publikasi di media sosial.

Melansir Antara (11/11), dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026, perusahaan menyebut nilai tersebut mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan RANS untuk klien.

Advertisement Komponen pekerjaan yang dihitung meliputi produksi konten, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam kegiatan, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Penjelasan tersebut disampaikan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia di lingkungan dua kementerian.

Advertisement Dengan demikian, menurut penjelasan perusahaan, angka Rp14,7 miliar tidak dapat dipahami hanya sebagai pembayaran untuk mengunggah konten di Instagram, TikTok, atau YouTube.

RANS Klaim Pengadaan Mengikuti Prosedur

Selain menjelaskan komponen biaya, RANS menyatakan kerja sama dengan pemerintah dilakukan secara profesional melalui mekanisme pengadaan yang tersedia, termasuk Inaproc dan katalog elektronik.

Perusahaan juga menyebut mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan masing-masing instansi pemerintah.

RANS menyatakan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan yang baik serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.

Perusahaan juga mengakui memahami perhatian publik mengenai kemungkinan benturan kepentingan. Hal itu berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.