PONTIANAK POST - Kesempatan memperoleh keterampilan kerja dan sertifikasi kompetensi bagi penyandang disabilitas terus diperluas. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan pelatihan vokasi gratis bagi lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tunarungu Santi Rama, Jakarta Selatan, sebagai upaya membuka akses menuju dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, para lulusan SLB tersebut dapat mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan sesuai bidang yang diminati. Peserta juga akan memperoleh sertifikat kompetensi setelah mengikuti pelatihan.

“Insya Allah nanti sesudah adik-adik lulus, Kemnaker akan memberikan pelatihan gratis kepada adik-adik. Tersedia barista, menjahit, IT, bengkel, dan lainnya. Semuanya gratis plus sertifikat kompetensinya,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Advertisement Saat ini, SLB Tunarungu Santi Rama mendidik sebanyak 101 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Dalam kunjungannya, Yassierli juga berdialog dengan pengurus yayasan, para guru, dan siswa. Ia sekaligus melihat secara langsung kegiatan pembelajaran keterampilan yang diberikan kepada peserta didik.

Sejumlah keterampilan yang dipelajari siswa meliputi menjahit, mengoperasikan komputer, tata boga, serta desain grafis pada media gelas dan tumbler.

Advertisement Selain menyediakan akses pelatihan bagi lulusan SLB, Kemnaker juga mulai membangun Pusat Pengembangan Talenta Penyandang Disabilitas di Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bekasi, Jawa Barat.

Pusat tersebut dirancang sebagai fasilitas pelayanan dan pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas dengan kapasitas layanan hingga ribuan peserta setiap tahun.

Yassierli berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat menjadi contoh bagi dunia usaha dalam menyediakan akomodasi yang layak sekaligus memperluas kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Ia menegaskan, kemajuan bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ditunjukkan melalui kehadiran negara dalam memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.