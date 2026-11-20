PONTIANAK POST - Sebanyak 2.000 anak dari keluarga miskin di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, diprioritaskan menjadi peserta didik Sekolah Rakyat. Program pendidikan tersebut disiapkan pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mencegah terjadinya putus sekolah akibat keterbatasan biaya.

Bupati Batang Faiz Kurniawan mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat saat ini telah memasuki tahap penetapan pemenang lelang. Pemerintah daerah berharap proses pembangunan dapat dimulai pada Desember 2026.

"Saya berharap Desember 2026 pembangunan Sekolah Rakyat sudah dimulai. Kami tidak tinggal diam dengan strategi paralel langsung dijalankan dengan menyiapkan tahapan sosialisasi serta penjaringan calon siswa sejak dini," kata Faiz di Batang, Jumat.

Advertisement Ia menjelaskan, persiapan penerimaan peserta didik dilakukan bersamaan dengan tahapan pembangunan gedung. Dengan demikian, ketika fasilitas sekolah selesai dan siap digunakan pada 2027, kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat langsung dilaksanakan.

Faiz menegaskan, kuota 2.000 peserta didik akan difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.

"Kami menekankan bahwa kuota dua ribu anak itu agar diprioritaskan. Ini diperuntukkan bagi anak-anak yang benar-benar dari keluarga tidak mampu," katanya.

Advertisement Untuk memastikan calon peserta didik sesuai dengan sasaran program, Pemkab Batang akan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses pendataan dan pemetaan calon siswa.

Menurut Faiz, tokoh masyarakat memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga di lingkungan masing-masing. Karena itu, keterlibatan mereka diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi anak-anak yang benar-benar membutuhkan akses pendidikan gratis.

Ia menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat tidak sekadar menambah fasilitas pendidikan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus rantai keterbatasan ekonomi agar tidak menghambat masa depan generasi muda.