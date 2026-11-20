PONTIANAK POST - Kesempatan memperoleh pendidikan yang nyaman dan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, terus diperluas. Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen meningkatkan akses pendidikan sekaligus memastikan pembangunan daerah memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Wakil Bupati Batang Suyono mengatakan, pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus membutuhkan kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik melalui dukungan tenaga, pemikiran, maupun kemampuan yang dimiliki.

"Kita harus lebih bersyukur ketika melihat anak-anak di sini, karena kita memiliki kelebihan yang sesungguhnya harus dibagikan pada mereka baik pikiran, tenaga, maupun apa yang didapatkan," kata Suyono di Batang, Jumat.

Advertisement Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia. Pada kesempatan itu, Suyono juga memberikan apresiasi kepada para guru Sekolah Luar Biasa (SLB) yang selama ini mendidik dan mendampingi siswa dengan penuh kesabaran serta ketulusan.

Menurutnya, tenaga pendidik memiliki peran penting dalam membantu anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus, termasuk mereka yang mengalami hambatan berbicara, pendengaran, maupun mobilitas.

"Saya mengapresiasi para guru yang luar biasa ketabahannya dan ketulusannya mendidik anak-anak. Saya yakin Tuhan sudah menempatkan orang-orang sabar di sekolah SLB," kata Suyono.

Advertisement Selain memperhatikan akses pendidikan, Pemkab Batang juga telah menginstruksikan agar setiap pembangunan daerah mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal tersebut mencakup penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kemudahan akses bagi kelompok difabel.

"Kami menginstruksikan segala bentuk pembangunan harus ramah difabel. Tugas kita bersama meminimalkan hambatan-hambatan itu dan membuka akses yang luas buat mereka," tegasnya.

Suyono menambahkan, kunjungan ke sekolah luar biasa menjadi pengingat bahwa anak berkebutuhan khusus masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Karena itu, menurutnya, upaya membuka kesempatan dan akses yang lebih luas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.