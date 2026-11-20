Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan, penyusunan peta jalan tersebut membutuhkan arah kebijakan yang jelas serta keterlibatan berbagai pihak agar layanan pengasuhan berkualitas dapat dijangkau seluruh keluarga.

"Kita membutuhkan arah kebijakan yang jelas dan dukungan seluruh pihak untuk memastikan pengasuhan berkualitas dapat diakses oleh setiap keluarga," kata Arifah di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Simposium Internasional 2026 bertajuk From Science to Strong Starts: Harnessing the Power of Parenting in Early Childhood di Jakarta.

Advertisement Arifah menjelaskan, peta jalan pengasuhan akan mencakup sejumlah fokus utama, mulai dari penguatan peran keluarga, peningkatan kapasitas orang tua dan pengasuh, penyelarasan kebijakan, hingga pengembangan layanan terpadu.

Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Dari keluarga, anak mulai mengenal lingkungan, membentuk karakter, serta mengembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan.

Karena itu, penguatan pengasuhan di lingkungan keluarga harus didukung kebijakan yang memadai, peningkatan kemampuan orang tua dan pengasuh, serta kerja sama lintas sektor.

Advertisement "Pemenuhan kebutuhan anak, khususnya pada usia dini, tidak cukup hanya melalui pendidikan dan layanan kesehatan. Anak juga membutuhkan pengasuhan yang responsif, stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangannya, serta perlindungan dari berbagai risiko. Keluarga perlu mendapatkan dukungan agar mampu menjalankan peran pengasuhan secara optimal," kata Arifah.

Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan anak usia dini harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi melalui lima komponen utama.

Kelima komponen tersebut meliputi kesehatan dan gizi, pengasuhan responsif, pendidikan anak usia dini, perlindungan, serta keamanan dan keselamatan.

Seluruh aspek itu saling berkaitan sehingga membutuhkan koordinasi layanan yang baik dan kemudahan akses bagi keluarga.