PONTIANAK POST - Pengawasan di sejumlah destinasi wisata pantai di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), diperketat selama musim hujan dan angin kencang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kecelakaan laut akibat perubahan kondisi cuaca dan gelombang.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra mengatakan, pengawasan melibatkan satuan tugas (satgas) pariwisata serta kelompok sadar wisata (pokdarwis) di masing-masing kawasan wisata.

"Kami juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), untuk dilakukan patroli secara berkala, sesuai arahan kepala daerah," katanya di Mataram, Jumat.

Advertisement Selain meningkatkan patroli, Dinas Pariwisata juga menyiapkan perangkat pengeras suara di sejumlah destinasi wisata. Fasilitas tersebut digunakan untuk menyampaikan imbauan keselamatan kepada para pengunjung.

Cahya mengingatkan masyarakat dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas mandi atau berenang di pantai selama musim hujan dan angin kencang. Imbauan ini diberikan sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem dan perubahan gelombang laut.

Menurutnya, meskipun kondisi gelombang di kawasan pesisir Mataram saat ini masih relatif landai, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena situasi perairan dapat berubah sewaktu-waktu.

Advertisement "Ketinggian gelombang saat ini memang masih normal yakni sekitar 0,5-1 meter. Namun, kondisi itu sewaktu-waktu bisa berubah akibat anomali cuaca," katanya.

Karena itu, masyarakat yang berkunjung ke kawasan pantai disarankan menghindari aktivitas berenang maupun mandi di laut. Langkah tersebut penting untuk mencegah kecelakaan laut ketika kondisi perairan tidak bersahabat.

Meski demikian, wisatawan tetap diperbolehkan menikmati kawasan wisata pantai dengan melakukan aktivitas di daratan. Pengunjung dapat bersantai, menikmati pemandangan matahari terbit (sunrise) maupun matahari terbenam (sunset), serta menghabiskan waktu bersama keluarga dan sahabat.

Cahya menegaskan, keselamatan harus menjadi perhatian utama selama berwisata, terutama dengan menghindari area yang digunakan untuk aktivitas mandi di laut.