PONTIANAK POST - Percepatan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi dan Bandara Bali Utara didorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali untuk mengatasi hambatan distribusi barang serta memperkuat konektivitas logistik di Pulau Dewata.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Bali Agung Bagus Tri Candra Arka mengatakan, keberadaan jalan tol yang menghubungkan Gilimanuk hingga Mengwi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kendala transportasi darat yang selama ini menghambat pergerakan barang.

"Kami berharap mudah-mudahan jalur tol yang akan dibangun yang tembus di Mengwi ini segera terealisasi, karena hanya itu solusinya," kata Agung Bagus saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bali di Badung, Jumat.

Advertisement Ia menjelaskan, persoalan antrean kendaraan di jalur Pelabuhan Gilimanuk-Ketapang masih menjadi kendala klasik. Antrean bahkan dapat berlangsung selama lima hingga enam jam sehingga berdampak terhadap aktivitas pariwisata maupun distribusi barang.

Selain itu, perjalanan darat dari Denpasar menuju Gilimanuk yang membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima jam dinilai menyulitkan mobilitas truk dan kendaraan pengangkut peti kemas.

Menurut Agung, penambahan dermaga di Pelabuhan Gilimanuk belum cukup untuk mengatasi persoalan apabila akses jalan darat yang tersedia masih terbatas.

Advertisement Selain pembangunan jalan tol, Kadin Bali juga mendorong realisasi pembangunan bandara baru di Kabupaten Buleleng guna mendukung pengangkutan kargo melalui jalur udara.

"Kalau semua menumpuk di Bandara Ngurah Rai dengan ribuan pesawat seluruh dunia yang mendarat, itu sangat bisa mengganggu pariwisata, sehingga solusinya memang harus dibangun tol dan bandara baru untuk memperlancar pengiriman barang," ujar Agung Bagus.

Ia menambahkan, pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai menghadapi keterbatasan lahan. Posisi bandara yang telah menjorok ke laut serta padatnya aktivitas penerbangan domestik dan internasional membuat ruang untuk perluasan semakin terbatas.

Meski demikian, potensi pengiriman logistik melalui udara dan laut yang tersedia saat ini tetap perlu dimaksimalkan oleh para pelaku usaha. Bandara I Gusti Ngurah Rai dan jalur laut dinilai masih memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan distribusi barang di Bali.