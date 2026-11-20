PONTIANAK POST - Akses masyarakat terhadap informasi publik di lingkungan Kementerian Pariwisata terus diperluas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penguatan layanan digital, peningkatan kualitas pelayanan, serta keterlibatan masyarakat menjadi langkah yang ditempuh kementerian tersebut.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan program dan kebijakan pemerintah tersampaikan secara efektif kepada masyarakat, khususnya pelaku dan ekosistem pariwisata.

“Dengan pengelolaan informasi yang baik, tentu harapannya program dan kebijakan di Kementerian Pariwisata dapat tersampaikan secara efektif, memberi dampak positif bagi masyarakat luas khususnya untuk ekosistem pariwisata," kata Menpar Widiyanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Advertisement Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Forum Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (19/11).

Widiyanti menegaskan, informasi publik merupakan hak mendasar setiap warga negara. Karena itu, pemerintah perlu membangun hubungan dengan masyarakat yang mengedepankan transparansi, interaksi, dan respons cepat dalam pelayanan informasi.

"Forum ini menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya," kata Menteri Pariwisata.

Advertisement Menurutnya, forum tersebut juga menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pariwisata.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik secara optimal dan berkesinambungan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan Kementerian Pariwisata adalah menghadirkan platform layanan informasi terpadu Halo Wonderful sejak Agustus 2025. Layanan ini menjadi pusat penyampaian permintaan informasi, pengaduan, aspirasi, hingga konsultasi terkait sektor pariwisata.

Halo Wonderful dapat dimanfaatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, pelaku industri, pemerintah, komunitas, media, hingga masyarakat umum.