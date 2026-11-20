PONTIANAK POST - Pelaksanaan program deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme (napiter) diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pembaruan data, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memastikan proses deradikalisasi berjalan terpadu dan mendukung reintegrasi sosial mantan napiter.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu menjadi perhatian Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD). Ketiganya meliputi peningkatan komunikasi antarinstansi, pendataan ulang dan pemetaan mantan napiter, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap program intervensi.

"Pertama, intensifkan komunikasi dan koordinasi antarinstansi, kemudian melakukan pendataan ulang dan pemetaan secara akurat terhadap seluruh mantan napiter. Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, seperti dilansir Antara.

Advertisement Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi TKPD Tingkat Pusat terhadap Mantan Narapidana Terorisme Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 18–19 November 2026 di Jakarta itu diselenggarakan BNPT bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Densus 88 AT Polri.

Penguatan koordinasi tersebut ditujukan agar setiap program deradikalisasi dapat diberikan secara tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan hingga mantan napiter kembali beradaptasi dengan kehidupan masyarakat.

Selain koordinasi di tingkat pusat, Eddy juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD). Penyusunan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Advertisement Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, keberhasilan deradikalisasi tidak dapat dibebankan hanya kepada BNPT. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan dan unsur masyarakat.

"Saya kira memang koordinasi di antara kementerian lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT," ujarnya.

Dari sisi pelaksanaan program, Direktur Eksekutif YPP Khariroh Maknunah menyoroti pentingnya kesinambungan pendampingan mantan napiter. Menurutnya, proses deradikalisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelayanan tahanan, pembinaan selama menjalani masa pidana, hingga pendampingan setelah kembali ke tengah masyarakat.