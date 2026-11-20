PONTIANAK POST - Sebanyak 2.800 hektare lahan persawahan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, ditargetkan menjadi area penerapan program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS). Perluasan program tersebut dilakukan setelah uji coba di dua kecamatan percontohan menunjukkan hasil panen yang memuaskan.

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengatakan, penerapan awal PM-AAS telah dilaksanakan bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kecamatan Telaga Biru dan Kecamatan Tolangohula.

"Penerapan perdana program tersebut kami lakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada dua lokasi, yakni Kecamatan Telaga Biru dan Kecamatan Tolangohula," kata Sofyan di Gorontalo, Jumat.

Advertisement Ia menjelaskan, program PM-AAS merupakan tindak lanjut pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Tani dan Nelayan. Dalam kegiatan tersebut, berbagai inovasi pertanian diperkenalkan melalui gerai teknologi.

Menurut Sofyan, kedua kecamatan yang menjadi lokasi percontohan memiliki struktur tanah berbeda. Namun, penerapan metode pertanian modern tersebut tetap berjalan optimal dan menghasilkan panen yang memuaskan.

Keberhasilan uji coba itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperluas penerapan PM-AAS ke seluruh kawasan persawahan di Kabupaten Gorontalo.

Advertisement Saat ini, terdapat 2.800 hektare lahan persawahan yang ditargetkan menerapkan metode tersebut. Sosialisasi kepada masyarakat, terutama petani, juga akan terus dilakukan agar semakin banyak yang mengikuti sistem pertanian modern tersebut.

Sofyan menilai, kerja sama dan upaya bersama diperlukan untuk mencapai hasil pertanian yang memuaskan. Penerapan teknologi modern diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas pertanian.

Selain itu, hasil panen dari dua lokasi percontohan diharapkan dapat menjadi bukti bagi petani lainnya untuk beralih menggunakan teknologi pertanian modern.