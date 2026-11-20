JAKARTA – Perseteruan kepemimpinan di tubuh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) belum berakhir. Setelah menempuh jalur perdata hingga tingkat kasasi, Pengurus Pusat IPHI di bawah kepemimpinan Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Ahmad Yani Basuki, M.Si., kini membawa persoalan tersebut ke ranah pidana.

Pada Jumat (20/11), tim kuasa hukum PP IPHI mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pemalsuan dokumen kenotariatan yang dinilai menjadi salah satu pangkal munculnya dualisme kepemimpinan organisasi tersebut.

Ketua Tim Kuasa Hukum PP IPHI, Muhammad Joni, S.H., M.H., mengatakan laporan itu dimaksudkan untuk menguji kebenaran materiil atas dokumen yang selama ini dipersoalkan. Pihaknya menyerahkan penanganan dan penentuan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada penyidik kepolisian.

Advertisement Menurut Joni, persoalan bermula dari terbitnya sebuah akta notaris di Kota Sukabumi pada 7 Juni 2021. Dalam akta tersebut, kepengurusan PP IPHI masa bakti 2015–2020 dinyatakan telah demisioner, sekaligus memberikan kewenangan kepada Erman Suparno beserta jajaran untuk mengambil langkah organisasi.

Namun, menurut pihak Ahmad Yani, keputusan tersebut tidak pernah ditetapkan melalui Muktamar maupun forum resmi organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) IPHI.

"Karena jalur perdata belum menyentuh pokok perkara dan upaya perdamaian atau islah sebelumnya selalu ditolak oleh pihak Erman Suparno, maka laporan pidana ke Bareskrim Polri ini menjadi langkah terukur untuk menguji kebenaran materiil atas dugaan pemalsuan dokumen," kata Joni di Gedung Bareskrim Polri, Jumat (20/11).

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Akta yang dipersoalkan tersebut kemudian menjadi dasar penyelenggaraan pertemuan di Jakarta pada 12 Juni 2021. Pertemuan itu diklaim sebagai Muktamar VII IPHI dan menetapkan Erman Suparno sebagai ketua umum.

Di sisi lain, kubu yang kini dipimpin Ahmad Yani menyatakan Muktamar VII IPHI yang sah berlangsung di Surabaya pada 21 Agustus 2021, di tengah situasi pandemi Covid-19.

Forum di Surabaya tersebut dihadiri 28 dari 32 Pengurus Wilayah IPHI yang disebut sah. Muktamar dibuka Wakil Menteri Agama RI yang mewakili Presiden RI dan ditutup Gubernur Jawa Timur. Dalam forum itu, almarhum H. Ismed Hasan Putro terpilih sebagai Ketua Umum.