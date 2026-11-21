PONTIANAK POST - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rabu (25/11).

Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan, Presiden telah memberi sinyal kepada pimpinan MPR, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, terkait rencana tersebut. Namun, waktu penyerahan belum ditentukan.

"Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Kemungkinan terbesar hari Rabu tanggal 25 November," kata Bambang, Jumat (20/11).

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Menurut Bambang, pimpinan MPR akan menerima langsung kedatangan Presiden di ruang rapat gabungan. Penyambutan resmi itu juga melibatkan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis.

Sidang Paripurna Diundur 9 Desember

Advertisement Sementara itu, MPR telah mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres pengganti Gibran dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal dilakukan setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo pada Senin (16/11). Presiden meminta tambahan waktu satu pekan untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan wapres.

Sebelumnya, MPR melalui rapat gabungan pada Jumat (13/11) menetapkan 2 Desember sebagai jadwal pemilihan dan pelantikan wapres. Dengan jadwal tersebut, Presiden harus menyampaikan dua nama calon paling lambat 18 November.

Muzani menjelaskan, sesuai ketentuan, dua nama calon wapres harus disampaikan kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Padatnya agenda kenegaraan serta kebutuhan Presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, koalisi, dan sejumlah tokoh menjadi pertimbangan penundaan.