Tangkapan layar- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) saat menandatangani kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa terkait IEU-CEPA. (ANTARA/Khaerul Izan)

Advertisement PONTIANAK POST - Akses produk Indonesia ke pasar Eropa semakin terbuka setelah pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani persetujuan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA), Sabtu (21/11/2026).

Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan perdagangan dan investasi kedua pihak. Melalui perjanjian ini, sebanyak 90,4 persen pos tarif produk Indonesia yang masuk ke pasar Uni Eropa akan langsung mendapatkan fasilitas bea masuk nol persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perjanjian tersebut memberikan peluang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia untuk memasuki pasar Eropa sekaligus membuka kesempatan masuknya investasi berkualitas ke berbagai sektor strategis nasional.

Advertisement "IEU-CEPA ini membuka pintu gerbang bagi produk unggulan nasional ke pasar Eropa sekaligus menarik investasi berkualitas ke sektor-sektor strategis Indonesia," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, penguatan hubungan perdagangan dan investasi berkelanjutan merupakan salah satu pilar penting kebijakan luar negeri Indonesia. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Airlangga menyebut Eropa menjadi salah satu mitra strategis Indonesia karena memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan, sumber investasi berkualitas tinggi, serta pengembangan teknologi maju yang sejalan dengan agenda transformasi ekonomi nasional.

Penandatanganan IEU-CEPA dan IPA dilaksanakan di Brussels, Belgia, pada 21 November 2026. Dalam prosesi tersebut, Airlangga bersama European Commissioner for Trade Maroš Šefčovič menandatangani dokumen perjanjian IEU-IPA yang mengatur penguatan kepastian hukum dan perlindungan arus investasi bilateral.

Keduanya juga menandatangani dokumen komitmen terkait implementasi IEU-CEPA pada kesempatan yang sama.

Sebelum prosesi penandatanganan berlangsung, Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen terlebih dahulu melakukan komunikasi melalui video maupun sambungan telepon.

Pembicaraan kedua pemimpin tersebut membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa, terutama untuk mendorong percepatan pelaksanaan IEU-CEPA.

Airlangga menegaskan, tahapan selanjutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan penyusunan aturan pelaksanaan dapat berjalan sesuai jadwal.

"Langkah berikutnya adalah memastikan proses ratifikasi dan aturan pelaksana berjalan tepat waktu agar daya saing ekonomi kita semakin melesat," ujar Menko Airlangga.

Selain fasilitas bea masuk nol persen untuk 90,4 persen pos tarif, sebanyak 8,37 persen pos tarif lainnya akan mengalami penurunan bea masuk secara bertahap dalam jangka waktu 3 hingga 15 tahun atau melalui mekanisme kuota tarif (tariff rate quota/TRQ).

Pemberian tarif preferensial tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor unggulan Indonesia di pasar Eropa, termasuk alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan.

Di sisi lain, masuknya investasi dan teknologi ramah lingkungan dari Eropa diharapkan mendorong pembangunan pabrik pengolahan di dalam negeri sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Setelah penandatanganan dilakukan, Indonesia dan Uni Eropa akan melanjutkan proses ratifikasi serta menyelesaikan prosedur hukum domestik masing-masing. Perjanjian tersebut dijadwalkan mulai berlaku penuh (entry into force) pada 2027.

Secara bersamaan, pemerintah bersama pelaku usaha juga akan mempersiapkan aturan pelaksanaan agar berbagai manfaat dari kesepakatan perdagangan dan investasi tersebut dapat segera diterapkan secara optimal.

Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya Indonesia menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing produk dalam negeri di pasar global. (ant)