Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (ANTARA/HO-Kementan)

Advertisement PONTIANAK POST - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) disalahgunakan, diperjualbelikan, ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bantuan yang terbukti melanggar ketentuan akan ditarik dan disalurkan kembali kepada kelompok tani yang lebih membutuhkan.

"Pemerintah akan menarik bantuan alat dan mesin pertanian yang disalahgunakan, diperjualbelikan, atau tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya," kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Penarikan tersebut akan dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tahun 2026. Selanjutnya, alsintan yang ditarik akan dialihkan kepada kelompok tani lain yang dinilai lebih membutuhkan.

Advertisement Amran menjelaskan, bantuan alsintan merupakan fasilitas negara yang disediakan untuk menunjang kegiatan usaha tani, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat efisiensi sektor pertanian. Oleh karena itu, bantuan tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan sumber keuntungan pribadi.

“Jangan pernah berpikir untuk memperjualbelikan bantuan pemerintah. Ini uang negara, uang rakyat, yang diberikan untuk membantu petani, bukan untuk diperjualbelikan atau dijadikan keuntungan pribadi,” tegas Amran.

Ia kembali menekankan bahwa setiap penyalahgunaan bantuan akan ditindak. Alsintan yang tidak digunakan berdasarkan tujuan pemberiannya akan ditarik untuk kemudian diserahkan kepada kelompok tani yang benar-benar membutuhkan.

“Kalau ditemukan, kami tarik dan alihkan kepada kelompok tani lain yang benar-benar membutuhkan. Ini harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Sebelumnya, melansir dari Antara, Amran mengungkapkan temuan praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah di sejumlah daerah saat berada di Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (20/11).

Kementerian Pertanian kini melakukan verifikasi terhadap temuan tersebut untuk memastikan bentuk pelanggaran sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.

“Sekarang diverifikasi temuannya. Kalau ada yang bermain-main, dihukum. Alsintannya kami tarik dan dikembalikan ke petani sesuai aturan,” tegasnya.

Selain menyoroti penyalahgunaan bantuan, Amran memastikan seluruh penyaluran alsintan dari pemerintah kepada petani tidak dipungut biaya. Penerima bantuan tidak diwajibkan membayar kepada petugas, perantara, maupun pihak lain untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

“Bantuan alsintan ini gratis dari pemerintah untuk petani kita. Jika ada pelanggaran, segera laporkan,” jelasnya.

Kementerian Pertanian juga mengingatkan seluruh kelompok tani penerima bantuan agar menjaga dan merawat alsintan serta memaksimalkan penggunaannya sesuai tujuan pemberian.

Pengawasan pemanfaatan bantuan terus diperkuat agar fasilitas milik negara tersebut benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan usaha tani.

Bantuan alsintan diharapkan mampu menjadi pendorong bagi kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas sekaligus membangun kemandirian.

Selain itu, pemanfaatan alat secara optimal dapat menjadi modal awal bagi kelompok tani untuk mengembangkan layanan jasa alsintan. Dengan demikian, kelompok tani berpeluang memperluas usaha dan menambah kepemilikan peralatan secara mandiri. (ANT)