PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, memangkas rantai distribusi kebutuhan pokok melalui kegiatan pasar murah menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, menekan harga pangan, sekaligus mengendalikan inflasi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang perayaan akhir tahun.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Tanah Laut, Khairul Rizal, mengatakan pasar murah menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

"Pasar murah ini bertujuan membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mendukung pengendalian inflasi daerah," ujarnya saat kegiatan pasar murah di Ruang Terbuka Hijau Hasan Basri, Kecamatan Pelaihari, Sabtu.

Advertisement Khairul menjelaskan, pemangkasan rantai distribusi dilakukan dengan mempertemukan agen atau pemasok secara langsung dengan masyarakat. Dengan demikian, harga komoditas yang dijual dapat lebih rendah dibandingkan melalui jalur distribusi yang panjang.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah kebutuhan pokok ditawarkan dengan harga di bawah pembanding pasar. Minyak Kita dijual Rp30.000 untuk kemasan dua liter, atau lebih murah Rp1.400 dibandingkan harga pembanding pasar sebesar Rp31.400.

Sementara itu, gula pasir tersedia dengan harga Rp17.500 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah Rp2.150 dibandingkan harga pembanding yang mencapai Rp19.650 per kilogram.

Advertisement Selain menjaga keterjangkauan harga, pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan pasokan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam jumlah mencukupi.

"Pengendalian inflasi terus menjadi perhatian pemerintah melalui rapat koordinasi rutin dan pemantauan harga serta ketersediaan barang di pasaran," katanya.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga maupun praktik penahanan pasokan yang berpotensi menghambat distribusi dan meningkatkan beban belanja masyarakat.

Pasar murah ini diselenggarakan melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel. Kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku usaha ritel dan sejumlah perangkat daerah terkait.