PONTIANAK POST - Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pemerataan akses energi di seluruh Indonesia melalui program BBM Satu Harga dan kerja sama dengan koperasi desa. Hingga Oktober 2026, perusahaan telah merealisasikan 588 titik BBM Satu Harga serta mengaktifkan ratusan koperasi untuk mendukung distribusi energi, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan pemerataan akses energi menjadi komitmen perusahaan agar manfaat energi dapat dirasakan masyarakat secara adil hingga ke pelosok negeri.

"Selain pemerataan BBM, penguatan distribusi energi juga dilakukan melalui kemitraan strategis dengan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP)," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Advertisement Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 966 KDKMP telah aktif melayani penyaluran LPG 3 kilogram. Kegiatan tersebut didukung 285 agen pemasok resmi Pertamina dengan total distribusi mencapai lebih dari 33 ribu tabung LPG.

Atas upaya menjaga pasokan dan memperluas jangkauan layanan energi, Pertamina Patra Niaga juga meraih penghargaan Detikcom Awards 2026 dengan kategori "Kontributor Ketahanan dan Pemerataan Energi Nasional".

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kontribusi perusahaan dalam menjaga ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan distribusi energi hingga wilayah 3T.

Advertisement "Penghargaan ini menjadi bukti nyata perjuangan dan kerja keras seluruh perwira Pertamina Patra Niaga dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab untuk menjaga ketahanan dan ketersediaan energi, sekaligus mewujudkan energi yang berkelanjutan," ujar Roberth.

Selain memperkuat distribusi BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga juga mengembangkan program pengumpulan minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) melalui kerja sama dengan KDKMP.

Program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menukarkan minyak jelantah dengan uang tunai sehingga memiliki nilai ekonomi. Di sisi lain, minyak yang terkumpul berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar ramah lingkungan, seperti sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur dan green gasoline.

Roberth menyebut pengembangan program tersebut tidak hanya membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung upaya pengurangan emisi karbon.