PONTIANAK POST - Sebagai objek vital strategis nasional, Kilang Plaju memiliki tanggung jawab untuk memastikan fasilitas pengolahan energi tetap beroperasi secara berkelanjutan. Karena itu, aspek keselamatan dan keamanan menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan operasional sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Plaju, Sumatera Selatan, melalui peningkatan standar pengamanan kilang. Upaya ini diperkuat dengan evaluasi sistem keamanan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Executive General Manager RU Plaju Khabibullah Khanafie mengatakan, hasil evaluasi dan rekomendasi BNPT menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan terhadap berbagai potensi ancaman keamanan.

Advertisement "Kami melihat setiap rekomendasi sebagai bentuk bantuan berharga agar kami bisa menjamin kelangsungan operasi demi ketahanan energi nasional dari sisi pemenuhan aspek-aspek ancaman keamanan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Sabtu.

Menurut Khabibullah, pengamanan Kilang Plaju tidak hanya berkaitan dengan perlindungan aset perusahaan, tetapi juga mencakup keselamatan pekerja dan keberlangsungan kegiatan operasional.

Hasil penilaian beserta rekomendasi BNPT selanjutnya dijadikan acuan oleh manajemen Kilang Plaju untuk meningkatkan standar pengamanan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan ketentuan yang berlaku serta penguatan kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait.

Advertisement Sementara itu, Direktur Perlindungan Sarana dan Prasarana BNPT Brigadir Jenderal TNI Sigit Karyadi mengatakan, hasil penilaian ulang menunjukkan sistem pengamanan Kilang Plaju telah berjalan dengan baik dalam mendukung pencegahan tindak pidana terorisme.